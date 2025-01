O rapper Post Malone viralizou nas redes sociais pelo valor que deu de gorjeta para uma garçonete. Segundo Renne Brown, a bartender que atendeu o cantor, ela recebeu uma caixinha de US$ 20 mil (mais de R$ 122 mil) do artista. Ela contou que estava trabalhando em um bar de Houston, nos Estados Unidos, na véspera de Natal, triste por estar longe de sua filha de 9 anos.

"Fiquei muito triste porque tive que deixar minha filhinha para ir trabalhar, sem saber que Deus me enviaria um milagre de Natal", declarou à revista Music Mayhem. "Esta é, sem dúvida, a celebridade mais humilde e simpática que tive o prazer de conhecer. Ele mudou minha vida na porra da véspera de Natal, e serei eternamente grata. Muito obrigada, Austin [nome verdadeiro do rapper]”, elogiou.





A garçonete contou que trabalha em dois empregos para sustentar a família e, naquele 24 de dezembro, não foi diferente. Por isso, teve que ficar longe da filha. "Nós geralmente assamos biscoitos e assistimos a filmes de Natal e essa foi a primeira vez que não consegui fazer isso [com minha filha]", contou.

Foi à noite que Post Malone chegou ao bar. "Inicialmente, não percebi que ele estava lá até que um dos meus colegas de trabalho do meu segundo emprego entrou e me disse que Austin estava lá fora no pátio. Achei que ele estava brincando comigo no começo, então continuei vendo as pessoas saindo e continuei fazendo bebidas por cerca de 30 minutos antes que a curiosidade tomasse conta de mim, e vejam só, ele estava lá”, disse.





Ela relatou que o artista estava com alguns amigos tomando alguns drinks e ouvindo música. Perto da hora de fechar o bar, o cantor pediu a conta. Foi então que ele descobriu que seus amigos tinham pagado sua comanda. "Ele me pediu para cobrar um centavo ou qualquer coisa dele, então eu fiz [cobrei 1 dólar]. Continuei meu fechamento, peguei todos os meus recibos e comecei a conferir minhas gorjetas. Então cheguei na dele. Era uma gorjeta de 20 mil dólares", disse Renee. A garçonete ficou em estado de choque.





"Imediatamente comecei a chorar. Foi uma noite muito emocionante já que estava longe de casa, sendo inundada atrás do bar, tentando processar que ele [o cantor] estava lá e então a gorjeta caiu em cima de mim", desabafou.



Com o dinheiro, Renne Brown planeja pagar o aluguel, o transporte para o trabalho e guardar parte da grana.