Post Malone: o rap e a country music bem conectados em 'I Had Some Help'

O rapper Post Malone lançou no dia 10 de maio a faixa colaborativa I Had Some Help com Morgan Wallen e a combinação de rap e country music na voz dos artistas foi bem aceita pelo público, como revela os charts pelo mundo.



Wallen, que participou da sexta temporada do The Voice nos EUA, tem uma voz marcante - bem rouca e grave - e vai muito de encontro ao estilo southern, uma das principais características dos artistas voltado ao gênero.



A verdade é que I Had Some Help chegou para potencializar ainda mais a música country neste século, juntamente com o mais recente álbum de Beyoncé, que também contou com músicas do gênero, auxiliando em sua popularização, algo que provavelmente não acontecia desde os anos 1990, quando Garth Brooks e Billy Ray Cyrus dominavam as paradas mundiais.

Na verdade, este fenômeno promove um reposicionamento do country na música pop.



O clipe, que une a presença e as vozes de Post Malone e Morgan Wallen, já conta com mais de 20 milhões de views e segue como um dos principais vídeos da atualidade no YouTube.