Payne, ex membro da banda One direction, morreu no dia 16 de outubro em Buenos Aires

Bret Watson foi uma das pessoas que testemunharam a queda e a morte de Liam Payne, no dia 16 de outubro, em Buenos Aires, na Argentina.





Watson também estava hospedado no hotel CasaSur, na capital portenha, quando o artista caiu da varanda do terceiro andar. A testemunha estava no primeiro andar, prestes a se casar, acompanhado de sua organizadora de casamento.





Assim que o viram em queda livre, os dois correram para a sacada e identificaram Liam - o qual eles acreditam que morreu instantaneamente. Para Bret, o mais assustador foi o som do corpo batendo contra o chão.





Ainda de acordo com o rapaz, ele e seus convidados do casamento chegaram a encontrar Payne antes do acidente e notaram que o cantor estava cada vez mais embriagado e alterado. O último encontro que o cantor e Bret tiveram foi quando Liam estava sendo carregado pelas pernas e braços do saguão até o quarto.

O relato de Bret Watson será transmitido no documentário "TMZ Presents: Liam Payne: Who's to Blame?" (Liam Payne: Quem culpar?, em tradução livre), que será transmitido pela Fox norte-americana nesta segunda-feira (16/12) e posteriormente disponibilizado no Hulu. Não há informações se a produção chegará ao público brasileiro.