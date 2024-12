Um homem entrou na Justiça para comprovar que Leandro, cantor sertanejo e irmão de Leonardo, é seu pai. Segundo informações do portal Léo Dias, a história já é de conhecimento da família do artista falecido.





A história é a seguinte: a mãe de Leandro de Jesus, Vanilde Maria de Jesus, trabalhava na casa de advogados quando conheceu Luiz, nome de batismo do Leandro, quando começaram um relacionamento. Pouco tempo depois, o rapaz se tornou famoso no Brasil todo ao lado do irmão assumindo um novo nome: Leandro. Nessa época, Vanilde engravidou.

A criança nasceu em 28 de abril de 1979 e recebeu o mesmo nome que Luiz usava como artista. Na época, Vanilde teria sido aconselhada a procurar a Justiça para comprovar a paternidade de seu filho, mas nunca se interessou.

Leandro de Jesus nunca soube da história depois da morte de seu padrasto, quando um amigo da família o abordou no velório e o avisou que seu pai era o famoso sertanejo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Leandro de Jesus resolveu entrar na Justiça para comprovar o parentesco anos depois do falecimento de sua mãe. O processo, que corre em segredo de justiça, já está na fase de coleta de material genético, fornecido por Thiago, filho do primeiro casamento de Leandro, com Célia Gonçalves. O resultado deve sair ainda neste mês.