RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Preta Gil, 50, usou as redes sociais nesta sexta-feira (8/11) para contar que precisou passar por uma nova cirurgia. Após sentir fortes dores na região da pelve, ela buscou atendimentos dos médicos, que a acompanham no tratamento contra o câncer no intestino. A equipe então decidiu operá-la e descobriu que a cantora estava com problemas renais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)





A filha de Gilberto Gil fez questão de explicar aos fãs o que tinha acontecido. "Fiz exames e descobri que estava com cálculos renais, o que ocasionou a obstrução do meu cateter. Precisei passar por uma cirurgia para fazer a troca do meu Duplo J [cateter utilizado em pacientes que apresentam obstrução do fluxo urinário entre o rim e a bexiga]", contou.





Preta comentou também que a cirurgia aconteceu por volta das 5h da manhã desta sexta (8/11) e tranquilizou os fãs. "Estou bem e sem dor. Graças a Deus. A gente teve que interromper a quimioterapia, mas não vai fazer nenhuma diferença no tratamento. Está tudo certo", explicou a cantora, que já até antecipou o anúncio da alta médica. "Vou para casa na segunda-feira (11/11)".