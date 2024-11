Joana Prado, que se destacou no final dos anos 1990 como a “Feiticeira” do programa “H”, na Band, revelou que se arrepende de ter desempenhado o papel que a tornou famosa. A personagem era uma figura enigmática e sensual, que vestia trajes inspirados na dança do ventre, que incluíam véus e biquínis. A performance envolvia danças provocantes, o que levou Joana a se tornar um dos maiores símbolos sexuais da televisão brasileira na época. Joana começou a carreira no programa como uma das garotas do programa, chamadas de "Hzetes".



Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





“Eu me arrependo porque o arrependimento é mudança de direção e pensamento”, explicou Joana à Coluna Play. Ela acredita que a decisão de aceitar Jesus a tornou uma nova pessoa: “Tudo que passou ficou para trás. Sei que foi um marco na minha vida. Fez parte da minha história e tenho orgulho de quem sou hoje. Mas existe um arrependimento, uma vida antes e outra agora.”





Apesar da mudança, Joana não evita o assunto com seus filhos — Davi, de 19 anos, Vitória, de 17, e Kyara, de 15, frutos de seu relacionamento com o lutador Vitor Belfort. “Não tenho problema em falar da minha personagem. Inclusive, mostro fotos e vídeos, e todos nós rimos juntos”, compartilhou.



Conversão e reflexões



Joana falou sobre como sua vida mudou radicalmente após abraçar a fé evangélica. “Eu me sentia empoderada e independente, achava que podia fazer tudo. Mas, ao me converter, percebi que não era nada sem Deus”, disse, acrescentando que pediu perdão ao pai por erros do passado. “Aceitei Jesus pelo amor, porque sempre acreditei que Deus existia”, afirmou.