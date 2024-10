O gaúcho participava do quadro 'Quem Quer Ser um Milionário'

O que inspirou a arquiteta Chu Ming Silveira a criar o design do protetor telefônico, o orelhão brasileiro, feito em 1971? O ex-jogador de vôlei César Augusto, 32, deixou de ganhar meio milhão de reais por errar a resposta dessa pergunta no Domingão com Huck (Globo) neste domingo (20).

A resposta certa: uma casca de ovo. O gaúcho participava do quadro Quem Quer Ser um Milionário e ficou até em dúvida, mas escolheu a resposta errada: amendoim.





Ele, que já tinha ganhado R$ 300 mil, acabou levando somente R$ 30 mil para casa. Augusto tinha acertado outras duas perguntas no chute, mas não chegou à pergunta do milhão.





"Eu não devia ter deixado você fazer isso", disse Luciano Huck após descobrir que o gaúcho tinha perdido quase tudo.





Mas ele sabia o que estava em jogo quando resolveu chutar. "Está tudo bem", falou Augusto. "Eu gostei. Foi uma boa experiência. Eu saí muito mais feliz respondendo do que parando."





A única participante a levar R$ 1 milhão no quadro foi a jornalista pernambucana Jullie Dutra. Ela chegou à pergunta do milhão após responder a 15 perguntas corretamente, usando apenas uma das ajudas disponíveis (são 3 ao todo). Ela respondeu corretamente à pergunta final, sobre qual era o número que Pelé usou na conquista da Copa de 1958, após telefonar para uma amiga. A resposta correta era 10.