Os filhos dos apresentadores Faustão e o já falecido Gugu toparam participar de um quadro do programa "Domingão com Huck" nesse domingo (8/10) e fizeram história. Isso porque, além das participações no duelo “Batalha do Lip Sync”, os jovens homenagearam seus pais, que estiveram presentes nos programas de domingo da TV aberta durante anos.









#Domingão histórico para televisão brasileira. Um capítulo da história da TV foi escrito diante dos nossos olhos. E o título? "Passado e futuro em uma mesma história". É assim que se resume a participação de João Silva e João Liberato neste domingo. #Gugu #Fastão %uD83D%uDCFA pic.twitter.com/ruXWgbP8SF %u2014 Luis Carlos (@luiscarlos_real) October 9, 2023 Agora, com Luciano Huck comandando o programa de domingo, João Guilherme Silva e João Augusto Liberato se uniram. Antes mesmo da batalha, o sucessor de Gugu cantou a música "Meu pintinho amarelinho", cantada pelo pai em diversos programas. Ao utilizar cortes do “Domingo Legal”, o programa conseguiu despertar a nostalgia em quem acompanhou.

Nas redes sociais, as pessoas comentaram terem sido levados ao passado e se emocionaram com as homenagens. Outros elogiaram a iniciativa de Luciano Huck ao ter trazido os jovens para o palco do seu programa e ainda ter reconhecido em rede nacional o valor de Gugu e seu programa, mesmo sendo de outra emissora.





“João Liberato, esse 'Domingão' será inesquecível,seu choro é de todos nós”, comentou um perfil. “Se você é fã de televisão e não escorreu uma lágrima em ver batalha de lip sync com os filhos do Gugu e Faustão, você não é fã de TV!”, opinou outro. “O empate foi a melhor forma já que a 'disputa' foi só um pretexto para homenagear os grandes apresentadores da TV brasileira Faustão e Gugu”, comentou um terceiro.





Confira outras reações nas redes sociais:

Empate pq não foi uma #Batalhadolipsync e, sim, uma homenagem ao que Gugu e Faustão fizeram com a programação dominical ao longo dos anos.Foram a história da televisão brasileira e homenageá-los através dos filhos foi uma sacada de gênio do Huck.#Domingão pic.twitter.com/QuR3EwcyN3 %u2014 Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 8, 2023

Tinha que ser empate sim... Porque não foi uma #Batalhadolipsync e, sim, uma homenagem ao Gugu e Faustão. Homenageá-los através dos filhos foi uma sacada de gênio do Huck.#Domingão



pic.twitter.com/gqRlpVzyTK %u2014 Leandro (@Leantes) October 9, 2023