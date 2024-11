Silvio Santos (1930-2024) será homenageado durante o “Teleton 2024”. Os detalhes foram revelados na última terça-feira (29/11) em entrevista coletiva promovida na sede do SBT, em São Paulo. Apresentado por Cesar Filho, o evento reuniu Celso Portiolli e Virginia Fonseca, embaixadores da maratona; Daniela Beyruti, CEO do SBT; Marcelo Kestenbaum, diretor do “Programa Teleton”; Valdesir Galvan, CEO da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD); e Edson Brito, superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD.

Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, falou da dificuldade de fazer o “Teleton” após a morte do apresentador. “É muito bom estar aqui, ao mesmo tempo é um pouquinho difícil, porque é a primeira coletiva depois que meu pai foi embora. Será o primeiro 'Teleton' em que ele não vai estar aqui. Eu sei que a gente continua com muito orgulho, né? O que a gente está fazendo, o que ele fez, a AACD, o 'Teleton', o SBT, o grupo, é um legado a ser carregado”, afirmou a vice-presidente do SBT.

“A gente quer continuar fazendo isso com muita honra, com muito carinho e o mesmo amor com que ele fazia e sempre fez”, disse a executiva. “É muito bom, sim, estar com este barco na mão, porque enquanto eu tiver o barco na mão, tenho certeza de que vou cuidar muito bem dele”, prometeu Daniela.

A maratona beneficente começa na sexta-feira (8/11), às 22h30, com transmissão ao vivo pelo SBT/Alterosa. No sábado (9/11), a campanha terá início às 9h30.

Contratadas pela Globo, a atriz Maisa e a apresentadora Eliana, que deixaram o SBT em 2020 e este ano, respectivamente, voltarão à emissora para apoiar o “Teleton”. Eliana vai abrir a maratona na sexta-feira (8/11) à noite.

“Participo da campanha desde a sua primeira edição, em 1998. Ou seja, são 26 anos de história, apoiando e celebrando esse trabalho tão importante e necessário da AACD”, afirmou Eliana.

Entre os nomes confirmados estão Fátima Bernardes, Lauana Prado, Adriane Galisteu, Xuxa, Joelma, Ana Furtado, Gkay, Renato Aragão, Ronnie Von, Tom Cavalcante, Daniel, João Gomes, Joelma, Juliette, Lexa, Maiara & Maraisa, Mumuzinho e Zezé Di Camargo.





O apresentador Celso Portiolli afirmou que o primeiro “Teleton” após a morte de Silvio Santos será especial. “O que nos move, o que nos dá força é o sentimento de responsabilidade, de comprometimento e de amor. Principalmente à AACD e a seus pacientes. Quando a gente visita a AACD, até a nossa vida melhora”, afirmou.

“Neste 'Teleton', queremos homenagear Silvio Santos com uma campanha histórica e inesquecível, para que o público jamais se esqueça do legado que ele deixou para todos os brasileiros. Silvio sempre abriu as portas do SBT para a realização da campanha, e, graças a ele, construímos 10 unidades ao redor do país”, afirmou Valdesir Galvan, diretor-executivo da AACD.

A história do “Teleton” no Brasil se confunde com a trajetória de Silvio Santos. Foi ele quem, em 1998, abriu espaço na programação do SBT para a maratona televisiva beneficente. A ideia da campanha foi levada a Silvio pelo empresário Décio Goldfarb, por meio da apresentadora Hebe Camargo.



Ao longo dos anos, Silvio se tornou figura central do “Teleton”, comandando a maratona artística e incentivando as doações. O apresentador morreu aos 93 anos, no último 17 de agosto, devido a uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).





Sexta-feira (8/11), às 22h30, e sábado (9/11), a partir das 9h30. Transmissão ao vivo pelo SBT/Alterosa