Itabira – Termina neste domingo (3/11) o 4º Festival Internacional Literário de Itabira (Flitabira), com a participação de cerca de 80 escritores na cidade da Região Central de Minas Gerais. Tem como tema “Amor, literatura e ancestralidade” e Carlos Drummond de Andrade, filho da terra, como patrono.

Neste sábado (2/11), a jornalista e escritora mineira Miriam Leitão vai receber o Troféu Juca Pato de Intelectual do Ano 2024 das mãos da belo-horizontina Conceição Evaristo, vencedora do ano passado. O prêmio literário é concedido pela União Brasileira de Escritores (UBE).

A cerimônia contará com a presença de Ricardo Ramos Filho, presidente da UBE e neto de Graciliano Ramos, e de Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Terá como oradores os jornalistas Eugênio Bucci e Flávia Oliveira.

Jovens na plateia

Na noite da ultima quinta-feira (31/10), o teatro da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade ficou lotado durante o encontro dos escritores Conceição Evaristo, Itamar Vieira Junior e Ricardo Ramos Filho.

Itamar se mostrou feliz por estar em Itabira e ver pessoas de todas as gerações, principalmente jovens, participando das atividades. “Isso nos dá esperança. Mostra que está sendo plantada uma sementinha neste momento”, afirmou o autor do premiado romance “Torto arado”.

Para ele, visitar a terra de Carlos Drummond de Andrade, participando pela primeira vez da Flitabira, é “muito inspirador”.

Sobre “Torto arado”, romance transformado no musical em cartaz em Salvador (BA), Itamar adiantou que o espetáculo fará temporada na capital paulista, saindo depois em turnê pelo país. Explicou também que não tem conhecimento sobre a esperada minissérie inspirada em seu livro.

Dona Tita

O Flitabira também destaca o cinema. Neste sábado, será exibido no Teatro da Fundação CDA o documentário “Tita: 100 anos de luta e fé”, retratando a vida e o legado da quilombola Maria Gregória Ventura, a dona Tita, centenária matriarca do Quilombo Santo Antônio.

O curta tem roteiro, direção e montagem assinados por Danilo Candombe, com participação especial da coordenadora-geral da Rede Nacional de Mulheres Negras no Combate à Violência, Silvana Veríssimo; da rainha conga de Minas Gerais e liderança no Centro Espírita São Sebastião, de Belo Horizonte, Isabel Casimira; e do mestre zelador da Casa de Caridade Pai Jacob do Oriente, também de Belo Horizonte, Ricardo de Moura.



No domingo (3/11), haverá mesa sobre literatura infantil com os escritores Alessandra Roscoe, Leo Cunha, Rafael Nolli, Ricardo Ramos Filho, Silvana Gontijo e Tino Freitas. O Grupo de Dança Primeiro Ato apresentará dois espetáculos para crianças: “Revoada” e “Quebra cabeça”.

4º FLITABIRA





SÁBADO (2/11)



• 10h: Entrega do Prêmio de Redação e Desenho do 4º Flitabira

• 11h30: Mesa com escritores Leo Cunha, Tino Freitas, Madu Costa e Alessandra Roscoe

• 14h: Mesa com escritores Aírton Souza, Carlos Starling e Marta Porto

• 15h: Mesa com escritores Silvana Gontijo, Carlos Herculano Lopes e Paulo Scott

• 16h: Mesa com escritores Débora Thomé, Bianca Santana e Sérgio Abranches

• 17h: Mesa com escritoras Miriam Leitão e Flávia Oliveira

• 18h: Mesa com escritores Paloma Jorge Amado, Renato Noguera e Eliane Alves Cruz

• 19h: Mesa com escritores Natalia Timerman, Jeferson Tenório e Lívia Sant'Anna Vaz

• 19h: Mesa com escritoras Adriana Zenezi, Karla Queiroz e Simone Paulino

• 20h: Homenagem a dona Tita, com exibição de documentário “Tita – 100 anos de luta e fé”

• 20h: Mesa com escritores Geni Núñez, Tom Farias e Eugênio Bucci

• 21h: Entrega do Prêmio Juca Pato a Miriam Leitão



DOMINGO (3/11)



• 10h50: “Revoada”. Espetáculo infantil do Grupo de Dança Grupo Primeiro Ato

• 11h: Sarau de autores infantis. Com Alessandra Roscoe, Leo Cunha, Rafael Nolli, Ricardo Ramos Filho, Silvana Gontijo e Tino Freitas

• 15h: “Quebra cabeça”. Espetáculo infantil do Grupo de Dança Primeiro Ato

• 20h: Quinteto da Orquestra Ouro Preto, no Coreto Instituto Cultural Vale

• 21h: Thamiris Cunha Trio, no Coreto Instituto Cultural Vale

>>> Na Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Avenida Carlos Drummond de Andrade, 666, Centro de Itabira. Entrada franca



* O repórter viajou a convite do Instituto Cultural Vale