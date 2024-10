Antonio Cicero morreu nesta quarta-feira (23/10). Marina Lima, irmã do poeta, que foi submetido ao procedimento de morte assistida, se manifestou seu pesar.





Marina Lima anunciou a morte do irmão nas redes e recebeu apoio. A cantora publicou o símbolo do luto, o nome do irmão e as datas de nascimento e morte dele.

Famosos expressaram suas condolências à cantora. Paulo Miklos, Regina Casé, Camila Pitanga e outros artistas deixaram uma mensagem carinhosa para Marina.





Outros artistas também fizeram suas próprias publicações em homenagem a Antonio Cicero. Frejat, Chico Bosco e Virgínia Cavendish foram alguns deles.