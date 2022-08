Marina Lima promete o "paraíso" no seu reencontro com o público de BH

Cantora traz o show "Nas ondas de Marina" à capital mineira (foto: Sérgio Santoian/Divulgação)

Um reencontro com o público. É assim que a cantora e compositora Marina Lima define o show que fará no Grande Teatro do Palácio das Artes na sexta-feira (26/8), às 21h. Depois de dois anos longe dos palcos devido à pandemia, ela chega a Belo Horizonte para apresentar a turnê "Nas ondas de Marina".









Com efeito, hits como “Fullgás”, “À francesa” e “Uma noite e meia” ultrapassaram gerações, conquistando fãs que nem sequer eram nascidos quando a cantora os gravou.

O repertório, confirma Marina, transita entre sucessos e canções que não necessariamente se destacaram. “A ideia é fazer com que as pessoas possam aproveitar as músicas que já conhecem e que tenham a oportunidade de conhecer novas canções”, ressalta.





Acompanhada por Gustavo Corsi (guitarra), Alex Fonseca (bateria e programação) e Carlos Trilha (teclados e programação), que gravaram com ela “Motim”, seu último EP, Marina promete levar a plateia “ao paraíso”.

A odisseia da "sereia"

“Existe a lenda do canto da sereia. Ulisses quase morreu seduzido pela voz das sereias. Sempre penso que a voz tem um poder muito grande de sedução, ele pode ser nocivo, pode levar à morte. Assim, meu objetivo é, por meio da minha voz, levar as pessoas para um lugar em que vale a pena nadar, para que elas encontrem o paraíso. Não quero seduzir por seduzir”, explica, fazendo analogia com uma passagem do livro “Odisseia”.





Quando se fala em voz com Marina, é impossível não relembrar o episódio trágico pelo qual ela passou na década de 1990. À época, descobriu uma fenda nas cordas vocais, que atrapalhava seu canto. Embora não confirmada, a origem do problema poderia ter sido erro médico durante procedimento na garganta.





“Por muito tempo, achei que era algo emocional. Estava em um período de exaustão, tinha acabado de perder meu pai, não estava conseguindo cantar direito. Fazia um esforço enorme para alcançar notas que antes cantava sem precisar me esforçar muito. Achei que era consequência do meu abalo emocional, mas descobri que havia, de fato, uma fenda nas minhas cordas vocais”, explica.





Depois do tratamento com um otorrinolaringologista, Marina diz que consegue cantar sem a necessidade de fazer muito esforço. “Hoje, consigo alcançar as notas altas que alcançava antes.”

Songbook de graça

A cantora ressalta a importância do público, credita a ele a relevância que seu trabalho alcançou. Por isso, disponibilizou gratuitamente no site Marina Lima letra e música o songbook de todas as faixas dos 21 discos que lançou, desde a estreia com “Simples como o fogo” (1979).

Ela também disponibilizou gratuitamente sua discografia completa. “Estava na hora de dar de volta ao público tudo o que ele me deu. Vivo de música, da minha música. Foi o público quem me deu relevância no cenário musical brasileiro”, conclui.

