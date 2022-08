O casal Salma e Mac, da banda Carne Doce, adere à MPB no disco 'Voo livre'

O casal Salma Jô e Macloys Aquino aposta no intimismo no disco "Voo livre", que será lançado nesta quinta-feira (foto: Victor Quixabeira e Souza/divulgação) "Queremos ocupar espaços chamados de MPB e música acústica, que, para nós, são muito novos" Mac, compositor



O casal Salma e Mac, fundadores da banda goiana de indie rock Carne Doce, lançam seu primeiro álbum solo, “Voo livre”, que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (25/8). Com pegada totalmente diferente do grupo que os tornou conhecidos, os dois exibem um pop acústico relaxante e tropical, inspirado na MPB e na bossa nova. O casal Salma e Mac, fundadores da banda goiana de indie rock Carne Doce, lançam seu primeiro álbum solo, “Voo livre”, que chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (25/8). Com pegada totalmente diferente do grupo que os tornou conhecidos, os dois exibem um pop acústico relaxante e tropical, inspirado na MPB e na bossa nova.





Som acústico e intimista

Agora, o casal chega com disco solo minimalista, acústico e intimista, destacando a habilidade de Mac ao violão e a voz característica de Salma.





“Queremos ocupar espaços chamados de MPB e música acústica, que, para nós, são muito novos. Já nos perguntaram: ‘Como é sair do palco do pub suadões e ir para o banquinho do teatro?’”, comenta Mac.





O disco foi produzido pelo experiente Alexandre Kassin, que trabalhou com Caetano Veloso, Adriana Calcanhotto, Vanessa Da Mata, Erasmo Carlos, Los Hermanos e Mallu Magalhães. Ele também assina a produção do musical "Clube da Esquina – Os sonhos não envelhecem", em cartaz em Belo Horizonte.





“Gosto muito da Carne Doce. Eles trouxeram renovação e um certo frescor para o rock brasileiro. Comecei a conversar com Salma e Mac. Certa vez, eles vieram ao Rio e chamei para o estúdio. Ao vê-los tocando sem toda aquela performance da banda, achei incrível, principalmente por evidenciar letras da Salma, que é uma tremenda compositora e letrista”, relembra Kassin.





Os singles “Marquinha” e “Sobremesa” foram lançados em junho e julho. Despretensiosas e espontâneas, as canções levam o ouvinte para um café na Zona Sul carioca, de frente para a praia.





Entre as outras seis faixas, há as inéditas “Gringa”, “Na pele”, “Voo livre” e “Capacho”, além de versões acústicas – e revigoradas – de “Cetapensâno” e “Hater”, lançadas com a Carne Doce.





“Estamos na dúvida sobre qual será o impacto das músicas que ainda não divulgamos. Entre ‘Na pele’ e ‘Gringa’, qual vai chamar mais a atenção?. Elas têm tensões que as levam para públicos diferentes”, afirma Salma.





A cantora descreve “Na pele” como canção voltada para pessoas que preferem música conceitual, com letras fortes e melancólicas, parecida com as da Carne Doce. Já “Gringa”, acredita o casal, remete a trilhas sonoras – é leve e divertida.





“E ali à tôa sem ninguém/ Sem parar, me curtir, me deixar/ Lá tô eu, e meu drinque, e o sol, e o mar/ Escuto um funk, tudo bem/ Ninguém vai estranhar/ I am drunk, it’s ok/ I am gringa”. Assim é o refrão de “Gringa”.

"A canção tem muito a ver com a ideia de experimentação que estamos fazendo nesse projeto de sobrevoar pela MPB. Para nós, é tudo muito novo e revigorante" Salma, cantora, sobre "Voo livre"



Passeio de asa-delta

A faixa-título “Voo livre” surgiu do passeio de asa-delta que o casal fez no Rio de Janeiro, em dezembro de 2021. Experiência, aliás, que inspirou o novo disco.





“Para nós, é a música mais especial desse repertório. Sabemos que talvez seja a que menos chame a atenção em termos de público, mas é a que mais se aproxima da nossa intimidade”, comenta Mac.





"A canção tem muito a ver com a ideia de experimentação que estamos fazendo nesse projeto de sobrevoar pela MPB. Para nós, é tudo muito novo e revigorante”, explica Salma.





“Cetapensâno” é a primeira faixa do segundo disco da Carne Doce, “Princesa”. Para essa nova versão, a dupla baixou um semitom, o que valorizou a suavidade da voz de Salma, que canta em dialeto verdadeiramente goianês, que até poderia ser considerado mineirês, acompanhada do arranjo de violão e violino.





“Somos primos de Minas. Considero ‘Cetapensâno’ extremamente goiana, mas se tivesse que escrever uma canção goiana hoje em dia, não saberia dizer qual é exatamente o elemento goiano. É algo que vem da nossa essência”, afirma Salma.





“Hater” faz parte do último álbum da Carne Doce, “Interior”, e foi lançada pelo casal como single em setembro de 2020.





“Tocamos versões de músicas da Carne Doce em nossas apresentações acústicas como Salma e Mac. Percebemos que ‘Hater’ ganhava nova vida, que valorizava o lado samba e MPB”, destaca Salma.

A letra fala de linchamento virtual e da política do cancelamento, cada vez mais comuns na sociedade contemporânea, problemas, aliás, vivenciados por membros da banda.

Música alegre e solar

O produtor Kassin destaca a falta de pretensão do disco do casal, o que faz dele “alegre e solar”.





“Tinha a vontade de que quando eles fossem fazer show voz e violão, a lembrança do álbum não soasse estranha para a plateia. Minha ideia era de que as coisas girassem em volta dessa premissa, que fossem minimalistas e sem grandes momentos de explosão”, explica Kassin.





“Voo livre” será lançado nesta quinta-feira (25/8) nas plataformas de streaming. Além da dupla e de Kassin, ele traz o compositor e multi-instrumentista Leonardo Reis e Felipe Ventura, compositor, violinista, guitarrista e arranjador que integrou a banda Baleia.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





"VOO LIVRE"

Disco de Salma e Mac. e Kassin. Disponível nas plataformas de streaming a partir desta quinta-feira (25/8).