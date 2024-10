Durante o curso de teatro na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Kauê Rocha trabalhou como recreador de festas para se sustentar longe da cidade natal, Cambuí, no Sul de Minas. O ofício trazia vantagens: além do salário, Rocha exercitava o que aprendia em sala de aula, como a relação o ator com o público e a criação de jogos cênicos.



O trabalho como recreador se estendeu além da graduação, Rocha permaneceu na área por oito anos. Apesar de feliz com o trabalho, a trajetória dele não foi livre de obstáculos.

"Passei por situações cruéis devido à relação capitalista que impera em profissões como esta. Quando somos contratados, muitas pessoas erroneamente pensam que podem nos tratar como produto”, afirma o ator.



A experiência como recreador deu origem a “Muitos anos de vida”, a primeira peça assinada por Kauê. Dirigido por Letícia de Cássia, o monólogo estreia nesta quarta (23/10), às 20h, no Teatro de Bolso Sesiminas, e segue em cartaz até sexta (25/10).



Kauê interpreta o recreador Caio, que relembra sua trajetória na profissão. A luta de classes está em debate, assim como as relações opressivas em ambientes onde o trabalhador é invisibilizado.



“O capitalismo divide o mundo em ricos e pobres. Em grandes festas, essa relação é muito clara”, diz Kauê Rocha. “Quando as pessoas contratam desde o recreador para animar as crianças ao garçom e a equipe do bufê, estabelece-se uma relação de posse. Em muitos eventos, contratantes não permitiam nem mesmo que você se alimentasse durante a festa.”



Classificado pelo autor como “dramédia”, o monólogo usa o deboche para discutir a desigualdade social e as relações tóxicas de trabalho. Numa cena, Caio ensina colegas a roubar salgadinhos para não desmaiarem de fome durante as horas de trabalho em uma festa infantil. Em outra, ele encarna o coach que explica como as relações capitalistas se dão em eventos comemorativos.



A partir do Núcleo de Pesquisas em Dramaturgia do Galpão Cine Horto, orientado pelo professor e diretor Vinícius de Souza, Kauê Rocha desenvolveu a cena curta “Parabéns para você”, que se tornou o protótipo da peça “Muitos anos de vida”.

Além de estrear no Sesiminas, Kauê criou o núcleo Caixaria Teatro, espaço dedicado às artes cênicas na capital mineira.

“Em Belo Horizonte, temos núcleos que são referência em todo o Brasil, bem como grupos em menor escala que produzem trabalhos excelentes. No entanto, todos os espaços já têm seu conjunto de artistas, é muito difícil apenas chegar e pedir para fazer parte deles. Pensando nisso, o Caixaria é um espaço livre de criação para aqueles que estão começando na cena artística da cidade”, conclui.





“MUITOS ANOS DE VIDA”



Texto e atuação: Kauê Rocha. Direção: Letícia de Cássia. Sessões de hoje a sexta-feira (23 a 25/10), às 20h, no Teatro de Bolso Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria