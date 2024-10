O fisiculturista Luiz Cleiton, campeão com um currículo repleto de medalhas, ganhou grande notoriedade não só pelos títulos no esporte, mas também por seu relacionamento com a ginasta olímpica Rebeca Andrade.

O casal esteve junto por quase dois anos, mas anunciou o término do namoro em fevereiro deste ano. Desde então, Luiz Cleiton continua a atrair olhares, especialmente pelas redes sociais, onde compartilha sua rotina e trabalhos fotográficos.

Recentemente, o atleta divulgou imagens de um ensaio ousado, no qual aparece com o bumbum de fora em uma lagoa no Rio de Janeiro. As fotos, feitas pelo fotógrafo Anderson Marques, rapidamente repercutiram nas redes sociais. “Desculpa, mas amassamos”, comentou o fotógrafo, ao que Luiz respondeu com bom humor: “Amasso feito”, evidenciando o sucesso do trabalho.

Mesmo após o término do relacionamento com Rebeca, Luiz Cleiton mantém-se em evidência no cenário público, tanto por seu trabalho no fisiculturismo quanto por sua presença marcante nas redes sociais, onde não deixa de interagir com seus seguidores e compartilhar novos projetos.

