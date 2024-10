Deolane Bezerra, 36, deu detalhes do que ela e a mãe, Solange Bezerra, 56, viveram enquanto estavam presas.





A influenciadora brincou que sua mãe era a "velha da limpeza" na cela em que estava, pois ficava atenta à limpeza do local. "A mãe era comando de cela, viu?! Comando de cela, embaçava na limpeza", disse ela em stories publicados nesta sexta-feira (4/10).





Após ser questionada pela filha, Solange revelou que sua maior preocupação no cárcere era ser violentada por outras detentas. "Ter que fazer safadeza com as outras presas, tem gente que obriga né?", respondeu ela.





Deolane brincou com a mãe sobre o assunto, afirmando que isso não aconteceria. "Mas não tem nada disso", disse a influenciadora. "Esse era meu maior medo, eu não ia fazer!", deixou claro Solange. "Ia sim, ia bater bolacha, sim", rebateu a advogada, aos risos.





Mãe e filha foram presas em setembro em função das investigações da Operação Integration. Deolane estava detida preventivamente na Colônia Penal Feminina de Buíque, a 280 km de Recife, e Solange na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, na capital pernambucana.