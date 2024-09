A influenciadora Deolane voltou à liberdade com uma série de reflexões e transformações pessoais

Após ser presa em uma operação policial, a influenciadora Deolane voltou à liberdade com uma série de reflexões e transformações pessoais. Em suas redes sociais, Deolane compartilhou com seus seguidores detalhes sobre o tempo que passou na prisão e como isso a afetou. A advogada mencionou que está chocada com o que aconteceu e que ainda tem muito a revelar sobre essa fase de sua vida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A operação que resultou na prisão de Deolane Bezerra e sua mãe, Solange, foi chamada de “Operação Integration”. O objetivo dessa operação era coibir crimes de lavagem de dinheiro e a prática de jogos ilegais. Ambas foram detidas durante a operação, mas foram libertadas após investigação do Tribunal de Justiça.

Como a prisão impactou a rotina de Deolane?



Segundo Deolane, a prisão teve um impacto profundo em sua rotina diária. Ela mencionou que agora está acostumada a dormir cedo, uma mudança significativa em comparação com seu estilo de vida anterior. A experiência, conforme ela disse, a fez repensar muitas coisas em sua vida pessoal e profissional.

“A ‘pobi’ tá magra. Só o filé da ‘brabuleta’, até a bunda murchou, ô Jesus”, brincou a influenciadora em seus stories do Instagram.

Deolane afirmou que ainda tem muito a contar sobre o período em que esteve presa. Ela mencionou em seus stories que ainda está chocada com os acontecimentos e que planeja compartilhar mais detalhes com seus seguidores. Esse anúncio gerou bastante expectativa, dado o interesse público em sua vida pessoal e carreira.

Logo após ser solta, Deolane passou por uma significativa transformação física. “Botei um cabelão”, afirmou ela, que colocou mega hair e retocou suas luzes, resgatando o tom de loiro que tinha antes de ser presa. Essas mudanças externas refletem, em parte, as transformações internas e emocionais que ela vivenciou durante o período de reclusão.