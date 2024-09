A 25ª edição do Big Brother Brasil estreia em janeiro de 2025

A próxima edição do Big Brother Brasil, o BBB 25, pode trazer uma grande novidade: a possibilidade de contar apenas com participantes anônimos, como nos primórdios do reality show global.





A informação foi divulgada pela colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, e tem gerado especulações entre os fãs do reality show.





Nas últimas edições, o programa tem misturado participantes anônimos com celebridades, conhecidos como “camarotes”. No entanto, segundo Bittencourt, a TV Globo está considerando uma abordagem que retorne às suas raízes, focando exclusivamente em anônimos.





A possível exclusão de famosos do elenco gerou reações mistas entre os fãs do programa. Enquanto alguns defendem que a presença de anônimos torna a competição mais autêntica e conectada ao público, outros expressam saudades das interações que as celebridades costumam trazer.





A edição 25 do BBB está prevista para estrear em janeiro de 2025, e os detalhes sobre o formato ainda estão sendo discutidos. A TV Globo ainda não confirmou oficialmente a informação, mas a expectativa é alta entre os fãs que aguardam por novidades sobre o elenco e as dinâmicas do jogo.