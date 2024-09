Sean "Diddy" Combs está preso há quase uma semana no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, em Nova York

FOLHAPRESS - O rapper e produtor Sean "Diddy" Combs está preso há quase uma semana no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, em Nova York, nos EUA. Acusado de estupro, tráfico sexual, sequestro e extorsão, ele se recusa a comer no presídio por medo ingerir refeições envenenadas no presídio.

A informação é da emissora americana NewsNation, que entrevistou Larry Levine, um ex-detento do da prisão conhecida como "o inferno na Terra". Ele, que alega possuir ainda várias amigos no local, contou a preocupação com a alimentação é comum entre os presos: "Imagine se alguém pagasse um funcionário lá dentro para envenenar sua comida, causar um ataque cardíaco e você morrer", conta ele.

Levine ainda diz que essa possibilidade de envenenamento é real. "Se alguém fizer esse pedido a um dos agentes penitenciários em troca de determinada quantia, isso pode acontecer. Eles (os funcionários) não ganham muito dinheiro, e existem pessoas por aí com quem Diddy tem desentendimentos que têm muito dinheiro", afirma na entrevista.