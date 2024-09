Zezé di Camargo quer reunir um grupo de sertanejos para ajudar Zé Neto, afastado dos palcos desde agosto. Em entrevista para o site Conceito Sertanejo, nos bastidores do Jaguariúna Rodeo Festival, Zezé contou que sugeriu ao empresário e à família do músico que ele e cantores como Giovani, da dupla com Gean, e Edson, da dupla com Hudson, fossem para Goiânia por uma semana e levassem seus instrumentos para passarem um tempo com Zé Neto.

"Íamos ficar com ele uns três ou quatro dias, ou o quanto ele quisesse, tocando e cantando, para levantar o astral dele. A família pediu um tempo, disse que ele ainda estava bem baqueado, então estamos só aguardando", falou Zezé.

"Tenho um carinho gigante por ele, sou apaixonado pelo Zé. Ele é um cara muito especial. O que ele quiser da gente como amigo a gente vai estar do lado pra ajudar ele a sair dessa."





Zé Neto, da dupla com Cristiano, está afastado dos palcos desde o fim de agosto depois de receber diagnósticos de depressão e síndrome do pânico. No dia 11 de setembro, ele publicou um vídeo no Instagram dizendo que também havia decidido dar uma pausa nas redes sociais para se cuidar e fazer o tratamento. "Graças a Deus, tenho tido uma melhora significante. Com certeza minha cura está bem próxima de acontecer", disse.