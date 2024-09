O ator Mário Gomes foi visto neste domingo (15) deixando sua casa após uma disputa judicial que durou 17 anos. O ex-galã de novelas foi despejado da mansão onde morava com sua esposa e dois filhos, situada em um condomínio na Joatinga, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A residência, com vista para o mar, foi avaliada em mais de R$ 20 milhões, mas foi leiloada por apenas R$ 720 mil para cobrir dívidas trabalhistas.

O motivo do leilão e subsequente despejo de Mário Gomes está relacionado a dívidas trabalhistas decorrentes de uma confecção que ele possuía no Paraná. Apesar de ter se desfeito do negócio, o ator não quitou os salários de 84 funcionárias, conforme revelado pelo jornal Extra. A quantia inicial da dívida foi de R$ 923 mil, acumulada desde 2007, valor que fez com que o imóvel fosse a leilão sob ordem judicial.

Mansão leiloada e despejo de Mário Gomes

A mansão, localizada em um ponto nobre e valorizado do Rio de Janeiro, não serviu apenas como lar para Mário Gomes e sua família, mas também como um símbolo de sua longa carreira e sucesso na televisão. Infelizmente, a propriedade foi arrematada por um valor significativamente menor do que sua avaliação de mercado, evidenciando a urgência em resolver as pendências financeiras do ator.

Além das dívidas trabalhistas, Mário Gomes acumulou débitos de IPTU que ultrapassam R$ 100 mil. Essa situação se arrasta por anos, inclusive desde seu último trabalho na Globo, na novela “Tempo de Amar”, em 2018. Desde então, o ator não estava presente nas telinhas, mantendo-se afastado da carreira televisiva desde 2008.

Como a dívida afetou a vida de Mário Gomes?



Diante do despejo, Mário Gomes deixou sua casa visivelmente abatido, carregando seus pertences em um caminhão de mudança com a ajuda de sua esposa, Raquel. Em uma declaração ao jornal local, o ator criticou o governo: “Faltou honestidade. Um governo que não seja corrupto nem assombração.” Atualmente, Mário é candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo partido Republicanos e declarou não possuir bens à Justiça Federal.

O que disse Mário Gomes nas redes sociais?



Mário Gomes já havia antecipado a situação complicada que enfrentaria em suas redes sociais. Em um vídeo publicado no sábado (14), ele lamentou: “Amanhã eu acordo aqui pela manhã com o oficial de Justiça com os arrematadores, pessoas horrorosas. Oportunistas que vivem, dizem. Os advogados levam uma grana para fazer mal a você.” Após o despejo, o ator compartilhou um vídeo emotivo em cima do caminhão de mudança, enfatizando a dor de perder seu lar: “A gente ri para não chorar, mas a verdade é que me dói muito perder meu lar, algo que eu construí junto com minha família. Isso não será um adeus!”