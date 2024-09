A cantora Mônica Salmaso traz o show “Minha casa” a Belo Horizonte em 4 de outubro, uma sexta-feira, no Grande Teatro do Sesc Palladium. A estreia da turnê ocorreu em 2023 e já passou por Recife, Salvador, Belém, Fortaleza e Natal.

“Desenhei o repertório mergulhada no desejo de voltar para casa após tudo o que passamos no Brasil e na pandemia, celebrando a vida e os encontros, a consciência do valor das nossas melhores relações, do que somos e do que realmente precisamos. Dos nossos defeitos, faltas e afetos”, afirma Mônica, no material de divulgação do show.





“Minha casa” está ligado à série de lives Ô de Casas, criada pela cantora durante o confinamento social imposto pela COVID-19, quando Mônica produziu, à distância, 175 encontros musicais em vídeos de duetos, lançados no Instagram, Facebook e YouTube.





Depois disso, ela foi a convidada especial da turnê “Que tal um samba?”, de Chico Buarque. A dupla percorreu o Brasil em 2022 e 2023 com o show apresentado em BH em outubro de 2022.

Em "Minha casa", o repertório da cantora traz composições de Chico, Milton Nascimento, Tom Jobim, Guinga, Egberto Gismonti, Teresa Cristina, Chico Chico, Pedro Luís e Lula Queiroga e Paulo César Pinheiro entre outros autores.

Ingressos para o show de Mônica no Sesc Palladium custam R$ 150 (inteira), R$ 75 (meia), R$ 120 (conveniado Sesc), R$ 39 (ingresso popular) e R$ 19,50 (popular/meia), à venda na plataforma Sympla.