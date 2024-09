Artista dedicado a várias linguagens, Gustavo Silvestre apresenta o solo de dança “Metamorfose” nesta terça-feira (10/9), às 19h30, no Teatro Marília (Avenida Professor Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia), com entrada franca.

A performance se inspira no romance “A metamorfose”, clássico do escritor Franz Kafka (1883-1924). Com este trabalho, Gustavo ganhou o prêmio de júri popular do Festival Imaginarius, em Portugal.

Ingressos devem ser retirados na plataforma Sympla. Também estarão disponíveis na bilheteria do Marília, a partir das 17h30.