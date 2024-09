Sete anos depois da estreia de "O som e a sílaba" no teatro, Miguel Falabella se reencontra com as atrizes Alessandra Maestrini e Mirna Rubim. Agora, eles levam do teatro para o streaming a história de Sarah (Alessandra Maestrini), mulher com transtorno do espectro autista cujo sonho é se tornar uma estrela da ópera, e a soprano Leonor Delise (Mirna Rubim). Os oito episódios estão disponíveis no Disney+.



Para o autor do texto e diretor da peça, voltar a trabalhar com as atrizes, que fizeram 140 apresentações em teatros de 42 cidades, é uma alegria e consequência natural do trabalho realizado. "Sempre escrevi com endereço certo, escrevo para amigos, pessoas com quem eu gosto de estar e que são talentosas, obviamente", afirma Falabella, em entrevista ao Estado de Minas, por videochamada.



"A arte é uma consequência. Gosto de conviver com essas pessoas, de estar com elas. Gosto da maneira que elas olham para o mundo. Então, obviamente, partindo daí, cria-se. Pode ser no teatro, no estúdio, onde for. Ou seja, quando você tem uma relação humana muito interessante, no nosso caso, a coisa sempre flui", observa.



No teatro, a história é contada apenas com Maestrini e Rubim. Na tela, surgem novos personagens. A diretora mineira Yara de Novaes faz uma participação. Para Mirna, estar com as personagens que, no teatro, eram apenas citadas foi muito bom.



"Foi uma delícia o Miguel ter colocado mais gente convivendo conosco porque, na peça, somos só nós duas contando tudo.. Ela acredita que quando a peça voltar terá a memória da feição de todas as personagens. "Foi muito, muito grandioso sair da peça para a série com tantas personagens, com pessoas incríveis. Foi muito bom", comenta.



Mais nuances



Alessandra diz que, na série, a relação com Leonor, personagem da Mirna, está mais aprofundada. "Porque, primeiro, a câmera está na sua cara, então você pode mostrar nuances maiores. E, segundo, como Mirna e eu já tínhamos feito anos do espetáculo, ainda com essa câmera na cara, a gente conseguiu atingir nuances maiores também, tanto eu e ela quanto esses outros personagens."



Cita como exemplos as atrizes Iléia Ferraz, "que faz deslumbrantemente a psicóloga"; Giulia Nadruz, que faz a filha de Leonor, e o ator Guilherme Magon, irmão de Sarah. "Foi uma experiência de maior aprofundamento com maiores possibilidades de nuances. É um grande enriquecimento. Sendo que, no teatro, também tem a outra riqueza, que é aquela da energia ao vivo, tudo é uma beleza”, afirma.



A estreia de “O som e a sílaba” no teatro foi em 2017. A trajetória da montagem ia muito bem, até a chegada da pandemia, que impôs a paralisação das atividades, inclusive culturais. A peça ganhou uma versão on-line e depois não foi mais apresentada. As gravações para o streaming foram realizadas entre agosto de 2022 e fevereiro de 2023.



Miguel lembra que pensou em levar a história para o cinema, mas depois da série "O coro" (2022), sua estreia na Disney+, apresentou o projeto de “O som e a sílaba” , que foi abraçado pelos executivos do canal. "E foi muito agradável, porque eu tive um trabalho outro de criar personagens novos e de estender a vida daqueles personagens que eram apenas citados no texto", diz.



A história de Sarah e Leonor começou a ser escrita depois que Miguel assistiu ao documentário "Gênio", contando a história de um artista britânico autista que, após sobrevoar Londres em um helicóptero, reproduziu a cidade em um painel de quatro metros. "É uma coisa impressionante. É uma mente impressionante", observa. Como o tema o fascina, não pensou duas vezes em começar a escrever. A escolha pelas atrizes veio naturalmente.



Falabella sabia que, como cantora, Maestrini era extraordinária. A surpresa veio quando descobriu, durante aula de canto com Mirna, que também é professora de canto, o talento de Maestrini como cantora lírica. "Aí as coisas se juntaram, essas coisas da criação que a gente não sabe bem explicar."

“O SOM E A SÍLABA”

Série em oito episódios, disponível no Disney+. Direção geral: Miguel Falabella. Com Alessandra Maestrini, Mirna Rubim, Iléia Ferraz, Giulia Nadruz, Guilherme Magon, entre outros.