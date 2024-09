SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lollapalooza Brasil divulgou nesta terça-feira (3) o lineup de sua edição de 2025. O festival terá Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rufus du Sol e Tool entre suas principais atrações.





A seleção já era especulada desde o final de semana, quando o festival vazou uma imagem borrada do lineup e a internet passou a discutir quais nomes de artistas poderiam se encaixar na foto.





Olivia Rodrigo havia decepcionado os fãs brasileiros ao ter deixado o Brasil de fora de sua turnê "Guts". Agora, vem ao país como um dos grandes destaques do próximo Lollapalooza. Já Shawn Mendes e Justin Timberlake já conhecem bem o pais. Shawn vem ao Brasil ainda neste ano para o Rock in Rio, onde se apresenta no dia 22 de setembro.





O Lollapalooza volta ao Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, nos dias 28, 29 e 30 de março do ano que vem.





Os ingressos para o festival podem ser adquiridos pela bilheteria física da Ticketmaster, no Shopping Ibirapuera, ou pelo site ticketmaster.com.br, com acréscimo de 20% de taxa de serviço. Nesta edição, os ingressos serão virtuais e não haverá a cobrança da taxa de envio ao comprador. A venda de entradas está disponível desde o dia 20 de agosto.

Clientes do banco Bradesco podem comprar os tíquetes com 15% de desconto desde 13 de agosto.