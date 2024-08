Tradicional campeonato Interdrag de Gaymada realizado na parte de baixo do viaduto Santa Tereza dentro da programação da Virada Cultural de BH

O tradicional campeonato Interdrag de Gaymada, atração já frequente na programação da Virada Cultural em BH, retorna para a nona edição do evento neste domingo (25/8).





Desta vez, a intervenção urbana promovida pela companhia de teatro Toda Deseo ocupa a parte de baixo do viaduto Santa Tereza. Em edições anteriores, a Praça da Estação, a Rua Guaicurus e a Praça Rui Barbosa foram palco para a brincadeira.





"Gostamos do viaduto, porque é um dos lugares que a gente mais ocupou. É um lugar muito acessível e central", revela o ator, produtor e um dos organizadores do evento, Thales Brener.





Os participantes se aqueceram ao som de "Replay", de Lady Gaga, antes do jogo na tarde deste domingo. Instruções e regras da Gaymada são anunciadas com bom humor e breve performance de dança acontece antes do jogo.





Gaymada realizado na parte de baixo do viaduto Santa Tereza, em BH Tulio Santos/ EM/ D.A. Press

Thales reforça que todos podem participar da brincadeira. "Não precisa ser LGBTQIAPN+ para brincar. É importante que todos estejam convivendo. A Gaymada surge com o intuito de trazer as existências LGBTs para o dia, pensando que são grupos marginalizados e sempre associados ao noturno".