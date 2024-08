This girl is on fire! A cantora Alicia Keys é dona de uma mansão de tirar o fôlego na Califórnia, Estados Unidos, avaliada em nada menos que US$ 30 milhões, o correspondente a R$ 160 milhões. O local, construído à beira de um penhasco, tem uma vista deslumbrante, além de seis suítes e oito quartos.





A casa, apelidada de Razor House, foi comprada em 2019, depois de um desconto de quase US$ 10 milhões. A cantora e o marido, o produtor musical Swizz Beatz, desembolsaram, na época, US$ 20,8 milhões – sendo a casa mais cara na região.

A propriedade foi projetada pelo aclamado arquiteto Wallace E Cunningham, que instalou janelas enormes para oferecer vista panorâmica do Oceano Pacífico. A casa possui ainda duas cozinhas, cinema, sala de estar, terraço e piscina de borda infinita. O local tem duas suítes master, uma das quais tem uma área de ginástica adjacente.





A sala de estar é equipada com um armário de bebidas personalizado, bar móvel, três armários para vinhos com controle de temperatura e uma enorme TV de 85". Veja imagens.





