Com foco em temas como clima, sustentabilidade e economia, o seminário “Cultura e meio ambiente”, promovido pela ONG Contato, oferece, a partir desta quinta (1º de agosto) até sábado (3/8), programação que conjuga palestras, shows e feira de cerâmica. Após a abertura institucional, hoje, às 17h, a jornalista Daniela Arbex e o sociólogo e professor Ricardo Abramovay participam, às 19h, do debate “Meio ambiente e sociedade”.



Autora do livro “Arrastados: os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, o maior desastre humanitário do Brasil” (2022), Daniela vai falar sobre os bastidores da apuração que empreendeu para a feitura da obra, bem como do processo de reconstrução da região atingida pelo tsunami de lama tóxica. Já a palestra de Abramovay vai tratar do que os especialistas vêm chamando de “pegada material do crescimento econômico” e da ética da suficiência, em oposição à eficiência.

A jornalista observa que uma das questões mais sensíveis com relação aos efeitos do rompimento da barragem, que resultou na morte de 272 pessoas, além de inúmeros danos causados ao ecossistema, diz respeito à autoestima dos moradores da região. “O padecimento dessa população é algo que preocupa. Houve, por exemplo, aumento expressivo do uso de remédios controlados, um problema de saúde mental que caminha junto com um de saúde física, por causa do contato com os resíduos tóxicos”, diz.



Ela considera que o rompimento da barragem continua fazendo vítimas. A tragédia deixou mais de 100 órfãos, que vão crescer sem ter construído uma memória dos pais, conforme destaca. “A pior herança é o que chamo de 'destoca' humana – um termo usado na agricultura, quando você quer transformar uma floresta em área de plantio e precisa arrancar a árvore com raiz e tudo. Quando alguém é arrancado de seu lugar de origem com raiz e tudo, essa pessoa fica sem lugar nenhum. É algo que atravessa gerações”, diz.

Ricardo Abramovay vai desenvolver sua palestra a partir de relatório publicado há dois anos pela Organização das Nações Unidas sobre a “pegada material”, equivalente à pegada de água ou à pegada de carbono. Trata-se de um conceito que alude à quantidade de recursos naturais usados para o funcionamento da economia.



Ele observa que o consumo anual per capita dos quatro materiais básicos (biomassa, minerais metálicos, minerais não-metálicos e combustíveis fósseis) que compõem a vida em sociedade é de 13 toneladas. “Os países mais pobres usam quatro toneladas por ano, por pessoa. Os mais ricos, 27 toneladas. É uma diferença que escancara desigualdades. O que a ONU recomenda, a partir dessa análise, é que o sistema econômico seja regido pela ética da suficiência, e não da eficiência.”



Abramovay salienta que a eficiência no uso de materiais faz com que se perca de vista a necessidade da modificação dos padrões de vida, “de forma que a economia possa caber dentro daquilo que a natureza ainda é capaz de oferecer”. “Os materiais que a gente extrai servem para produzir bens e serviços, mas eles melhoram a condição humana ou pioram? Você tem um grave problema ambiental que não é compensado por uma melhora da vida humana”, avalia.



Pererê e Tizé Bibiano





Além do debate com Daniela e Abramovay, a programação inclui shows de Sérgio Pererê, amanhã, e da Bandinha do Tizé Bibiano, no sábado. O seminário também envolve o papel das ONGs em setores que se tornaram estratégicos para a continuidade da existência humana, a partir de ações que promovam a intersecção entre cultura e meio ambiente como solução para problemas complexos. Um desses projetos é o Anagama, iniciativa da ONG Contato para a formação artística e a inclusão sócio-produtiva.



PROGRAMAÇÃO

Hoje (1º de agosto)

17h – Abertura institucional

17h30 – Mesa Terceiro Setor, com Carlos Nagib (ONG Contato), Jhonatan Souto (ABONG) e Viviane Raymundi (Legado de Brumadinho)

19h – Mesa “Meio ambiente e sociedade”, com Daniela Arbex e Ricardo Abramovay

Sexta (2/8)

13h às 22h – Feira de Cerâmica

20h – Atração musical com Sérgio Pererê

Sábado (3/8)

10h às 18h – Feira de Cerâmica

15h30 – Atração musical com Bandinha do Tizé Bibiano



“CULTURA E MEIO AMBIENTE”

Seminário promovido pela ONG Contato (Rua Pouso Alto, 175 – Serra), desta quinta (1º de agosto) a sábado (3/8), com palestras, shows e feira de cerâmica. Hoje, a partir das 17h. Entrada gratuita.