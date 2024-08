A segunda etapa classificatória do 54° Festival Nacional da Canção (Fenac) será realizada nesta sexta-feira (2/8) e sábado (3/8), em Perdões, no Sul de Minas. Serão apresentadas, na Praça da Caridade, 10 músicas em cada noite. Destas, quatro presenciais e uma na modalidade on-line serão classificadas para as semifinais em Boa Esperança, também no Sul do estado, em 5 e 6 de setembro.

Em Perdões, o público assistirá ao show “Mar e sertão”, de Sá & Guarabyra, no sábado. No repertório, os sucessos "Dona", "Roque Santeiro", "Cheiro mineiro de flor”, "Mestre Jonas", "Jesus numa moto", "Espanhola" e "O pó da estrada", entre tantas outras canções. São músicas que marcaram gerações entre álbuns e DVDs, além de presença em trilhas de novelas, incluindo “Sobradinho” na voz de Chico César para a recente "Mar do sertão".

Próximas fases

Após o Fenac passar por Perdões, segue para Elói Mendes (9 e 10/8), com show de Falamansa na sexta; Coqueiral (23 e 24/8), com Paulo Ricardo no sábado. Flausino e Sideral cantam Cazuza em Nepomuceno em 29 de agosto. A cidade também recebe o festival nos dias 30 e 31, com show do Biquini no sábado.

A banda de Bruno Gouveia também se apresenta na grande final, em 7 de setembro, em Boa Esperança. Ao todo, na edição 2024, o Fenac entregará cerca de R$ 240 mil em premiação e o troféu Lamartine Babo ao primeiro colocado. Toda programação é gratuita.