Reena Virk (Vritika Gupta, atrás do sofá) foi espancada até a morte pelas colegas com quem vivia num abrigo

Lily Gladstone recebeu uma indicação ao Emmy de atriz coadjuvante pela minissérie “Debaixo da ponte”, chegada há pouco ao catálogo do Disney+. Na produção com oito episódios baseada em fatos, um caso célebre e trágico ocorrido no Canadá, ela faz dupla improvável com Riley Keough (a neta de Elvis Presley), outra atriz em ascensão.



Ainda que o true crime seja o mote – reforçado pelo subtítulo brasileiro, “A verdadeira história do assassinato de Reena Virk” –, a minissérie tem nuances dramáticas, tratando de identidade, raça e gênero.



“Debaixo da ponte” é adaptação do livro de não ficção homônimo (2005, inédito no país), de Rebecca Godfrey. A escritora e jornalista canadense não chegou a ver a minissérie – morreu de câncer em 2022, uma semana depois do anúncio da produção.

Barbárie

Em 14 de novembro de 1997, Reena Virk (Vritika Gupta), de 14 anos, filha de imigrantes indianos de Saanich, subúrbio de Vitória, capital da Colúmbia Britânica, desapareceu depois de uma festa com colegas da escola. O corpo foi encontrado dias mais tarde debaixo da ponte local, com marcas de pesada agressão física. Colegas a haviam assassinado, ficou provado na investigação.



A trama que chegou às telas vai muito além. Há diferentes linhas temporais: a do passado recente, dos meses que antecederam o crime; do passado distante, que mostra os pais de Reena tentando se adaptar à realidade canadense; e a do presente, com a investigação e a relação dos adolescentes que participaram do crime.



Riley Keough interpreta a jornalista Rebecca. Na época vivendo em Nova York, ela retorna a Vitória, sua cidade natal, para escrever um livro. A intenção era contar a história de garotas jovens, como ela foi um dia.



A única policial que acredita que o desaparecimento da menina pode ser algo mais grave é Cam Bentland (Lily Gladstone), filha adotiva do delegado local. Amigas no passado, Rebecca e Cam se envolvem romanticamente enquanto investigam o caso, cada qual a sua maneira.

É nos flashbacks que começamos a entender a intrincada rede que liga tantos personagens. Sofrendo bullying na escola, Reena acredita ter se encontrado quando entra para a turma de Josephine Bell (Chloe Guidry), obcecada por John Gotti (célebre mafioso de Nova York). As outras companheiras são Kelly Ellard (Izzy G) e Dusty Pace (Aiyana Goodfellow).



Garotas “más”, elas querem ser mafiosas. Vivem em um abrigo para menores problemáticos. Os pais de Reena são Testemunhas de Jeová (a família materna abraçou a religião cristã para se adaptar ao Canadá), e logo entram em embate com a filha. Reena, numa atitude desesperada, acaba indo morar no abrigo. As brigas com as colegas atingem o grau máximo, o que leva ao crime.



O desenrolar dos acontecimentos mostra a fragilidade dos adolescentes e o quanto podem ser afetados quando se sentem excluídos. Por outro lado, os adultos tentam dar sentido à barbárie ocorrida com Reena e também às próprias vidas.



Rebecca quer encontrar humanidade nos jovens como forma de se absolver de uma culpa passada, com o próprio irmão. E Cam, de ascendência indígena, não consegue deixar de ver conotações raciais no ataque a Reena.



“DEBAIXO DA PONTE”



• A minissérie, em oito episódios, está disponível no Disney+