Lily Gladstone se consagrou no último domingo (07/01) como a primeira mulher indígena a ganhar um Globo de Ouro. A atriz foi premiada na categoria de Melhor Atriz pela atuação em “Assassinos da Lua das Flores”, do diretor Martin Scorsese.

“Este é um caso histórico. Não pertence apenas a mim. Estou segurando agora, segurando com todas as minhas lindas irmãs”, disse Gladstone ao aceitar a estatueta.

A atriz também discursou brevemente na linguagem Blackfeet, dizendo que a Nação Blackfeet — nome coletivo formado pelas três primeiras nações na província canadense de Alberta e uma tribo de nativos americanos no estado estadunidense de Montana — é a “bela comunidade, nação que me criou e me encorajou a continuar, continuar fazendo isso”.

O filme “Assassinos da Lua das Flores”, conta a história real dos Osage, povo indígena que teve vários membros mortos misteriosamente após a descoberta de petróleo em suas terras no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, durante a década de 1920.

Além de Lily Gladstone, o filme também conta com a presença de Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.