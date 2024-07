A partir desta quinta-feira (25/7), o Circuito Metropolitano de Cultura vai levar teatro e música de forma gratuita para Belo Horizonte e 11 cidades da Grande BH. Com idealização de Ilvio Amaral, Maurício Canguçu e Roberto Raquino, o projeto tem o objetivo de democratizar o acesso aos bens culturais.



Com dezenas de teatros, museus e galerias, Belo Horizonte se destaca como referência cultural para o estado. No entanto, grande parte da população residente na Região Metropolitana não tem acesso ao que a capital mineira oferece.



O ator Maurício Canguçu aponta que outro fator que influenciou a formação do evento foi a necessidade de criar oportunidades de trabalho para os artistas ao longo do ano. “Tivemos a ideia de tentar fazer um movimento cultural e teatral no meio do ano para ser mais um espaço de trabalho para os artistas. De forma geral, trouxemos peças que participaram da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança (em janeiro) ou que estiveram em cartaz no início do ano”, explica Canguçu.

A programação do circuito conta com mais de 30 atividades culturais, além de oficinas musicais, a cargo da Escola de Música Moderatto, para 120 crianças de Belo Horizonte e Santa Luzia. Estão abertas vagas para aulas de canto, violão, ukulele, violino e percussão. Os cursos têm duração de dois meses e em outubro os formandos realizarão uma mostra de apresentações.



Além de BH e Santa Luzia, as ações acontecem em Ibirité, Lagoa Santa, Nova Lima, São José da Lapa, Betim, Pedro Leopoldo, Raposos, Brumadinho, Caeté e Mateus Leme – as duas últimas são as cidades ficam mais distantes da capital.



Apoio a artistas

Cada cidade abrigará espetáculos de sucesso em BH – entre eles, “Acredite, um espírito baixou em mim”, “Como vencer a burocracia sem ter um infarto” e “Família pão com ovo”. O projeto prevê ainda apresentações musicais nos foyers de teatros, priorizando grupos ou cantores locais onde ocorrem os eventos. O objetivo é contribuir para o fomento dos artistas da região.

A estreia do projeto, nesta quinta-feira (25), será com uma das montagens mais longevas dos palcos mineiros. A peça “Acredite, um espírito baixou em mim”, às 20h, no Cine Theatro Brasil Vallourec, em BH, com entrada franca.



Em cartaz há 26 anos, o espetáculo protagonizado por Mauricio Canguçu e Ilvio Amaral prossegue segue com sucesso de público por onde passa. Prova disso é a cota de ingressos on-line, que já está esgotada. Quem quiser ver a apresentação deve chegar ao local uma hora antes para retirar as entradas na bilheteria.

“Escolhemos abrir com ela porque é um símbolo de sucesso, já fizemos 150 municípios de Minas Gerais com essa peça. Nossa expectativa é de que essa apresentação traga uma boa visibilidade para o projeto. Com parte dos ingressos esgotados, a gente vê que as pessoas estão com sede, com vontade de ver cultura, de rir, de se divertir e de sair de casa”, avalia Mauricio Canguçu.



PROGRAMAÇÃO DO CIRCUITO

Santa Luzia

Data: 9 de agosto

Atrações

19h30: Izabella Academia de Dança

20h: “Acredite, um espírito baixou em mim”

Local: Teatro Municipal de Santa Luzia

Ibirité

Data:10 de agosto

Atrações

16h: “Saltimbancos”

19h30: Show Plínio Lauton

20h: “Família pão com ovo”

Local: Teatro Municipal de Ibirité



Lagoa Santa

Data: 11 de agosto

Atrações

19h: Eric Matos & Experience Band

20h: “Tangos e boleros”

Local: Auditório do Cep Lago Hotel

Matheus Leme

Data: 15 de agosto

Atrações

19h30: Coral Luminus

20h: “Maio, antes que você me esqueça”

Local: Centro Comunitário de Mateus Leme

Nova Lima

Data: 16 de agosto

Atrações

19h30: KIO e Hector Ivo/ Show "Brazuca"

20h: “Aperte o play e sorria”

Local: Teatro Municipal de Nova Lima

São José da Lapa

Data: 17 de agosto

Atrações:

16h: Show “A magia dos clássicos infantis”

19h30: Lynda e Pedro/Show "Só com você"

20h: “Desesperados”

Local: Praça de Esportes Valdir Pereira Junior

Betim

Data:18 de agosto

Atrações

18h: Isaque Talles e Bruno Viana/Show "Soul Brasil"

18h30: “Como vencer a burocracia sem ter um infarto”

Local: a definir

Pedro Leopoldo

Data: 22 de agosto

Atrações

19h30: Boi da Manta

20h: “Boa noite Cinderela”

Local: Auditório do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU)

Caeté

Data: 23 de agosto

Atrações

19h30: Felipe e Hellen

20h: “Toda mulher sabe que tamanho não é documento”

Local: Cine Teatro Caeté

Raposos

Data: 24 de agosto

Atrações

19h30: Gerson Marques

20h: “ Meu tio é tia”

Local: Cine Soaral

Brumadinho

Data: 25 de agosto

Atrações

16h: “Pinóquio”

19h30: Ângela Magela

20h: “Perigos, mineiros em férias”

Local: Teatro Municipal Nicodemus Cunha



CIRCUITO METROPOLITANO DE CULTURA

Desta quinta (25/7) a 25 de agosto. Apresentações de teatro e música em Belo Horizonte, Santa Luzia, Ibirité, Lagoa Santa, Nova Lima, São José da Lapa, Betim, Pedro Leopoldo, Raposos, Brumadinho, Caeté e Mateus Leme. Abertura hoje, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315 – Centro), às 19h, com Kio e Hector Ivo/Lynda e Pedro. Às 20h,o espetáculo “Acredite, um espírito baixou em mim”, com ingressos on-line esgotados e entradas disponíveis a partir das 19h na bilheteria local. Toda a programação é gratuita e pode ser consultada em @circuito.m.c (Instagram).