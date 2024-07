De volta à estrada, o Assanhado Quarteto se apresenta neste domingo (21/7), às 11h, no Parque Estrela Dalva, para lançar seu segundo álbum, “Jararaca”. A clarinetista e cantora Thamires Cunha é a convidada do show.



Em 2011, o grupo foi criado em Belo Horizonte com a proposta de executar o repertório de choro com formação pouco convencional: baixo acústico, bateria, guitarra e vibrafone, somados ao violão de sete cordas e ao cavaquinho.



André Milagres (violão de 7 cordas), Lucas Ladeia (cavaquinho), Rodrigo Heringer (bateria e percussões) e Rodrigo Magalhães (baixo acústico) formam o quarteto mineiro, cujo repertório reúne temas autorais e clássicos do chorinho.



André Milagres diz que a turnê que se inicia hoje vai reunir músicas dos dois discos do grupo: “Feira” e “Jararaca”. “A maioria das composições de ‘Jararaca’ é nossa, uma ou outra é de parceiro. São todas autorais e inéditas”, informa.



Serão quatro apresentações na capital mineira. A próxima ocorrerá no domingo que vem (28/7), às 15h, no Parque Marcos Mazzoni, tendo a flautista, clarinetista, arranjadora e compositora Aline Gonçalves como convidada especial.



Em 10 de agosto, o quarteto vai tocar no Parque Municipal Américo Renné Giannetti ao lado da percussionista e educadora musical Débora Costa. Encerrando a turnê, no dia 11 de agosto, no Parque Lagoa do Nado, o convidado será o juiz-forano Caetano Brasil, compositor, clarinetista, saxofonista e arranjador.



Milagres ressalta que o clarinete de Thamires Cunha, a percussão de Débora Costa, a flauta de Aline Gonçalves e o clarinete de Caetano Brasil vêm enriquecer o repertório do Assanhado. “Nós também apresentaremos músicas deles”, informa.

Lançado em 2021, durante a pandemia, só agora o álbum “Jararaca” ganha o palco para valer. “Era momento complicado, os shows estavam começando a voltar. Chegamos a nos apresentar ainda de máscara no Cine Theatro Brasil Vallourec, em BH. Foi legal, o teatro até que ficou cheio, mas a gente acabou não circulando”, conta Milagres. “Chegamos a fazer depois turnê na Argentina e agora estamos retomando as apresentações.”



Produzido pelo compositor e pianista mineiro Rafael Martini, o disco contou com participações do acordeonista gaúcho Bebê Kramer, do percussionista baiano Gabi Guedes, do baterista mineiro Paulinho Fróes e da violinista carioca Carol Panesi.



Tanto “Jararaca” quanto “Feira” estão disponíveis nas plataformas digitais. “No YouTube, há vídeos dos nossos shows, inclusive o do Cine Theatro Brasil Vallourec”, avisa o violonista.

Música na faculdade

O Assanhado surgiu na época em que André Milagres, Rodrigo Heringer e Lucas Ladeia tocavam no grupo de choro do Palácio das Artes.



“Na verdade, o quarteto começou como trio. A partir dali, a gente se reuniu para estudar outro repertório, fomos compondo e depois acrescentamos o contrabaixo”, relembra André. Todos os integrantes estudavam música instrumental na faculdade.



“Choro é um gênero muito representativo da música brasileira. Quem vai para a música instrumental, de uma maneira ou de outra, acaba esbarrando nele”, afirma. O quarteto tem forte DNA “chorão”, mas “acabou indo para outros caminhos”, diz o violonista.



“Além de nossas músicas, tocaremos ‘Assanhado’, do compositor e bandolinista carioca Jacob do Bandolim”, adianta. Ao explicar o nome do segundo álbum, André diz que a cobra jararaca é “animal bem brasileiro, que se camufla dependendo do ambiente onde está”. O disco, compara, “é bem brasileiro também e passa por ritmos diferentes. É uma boa mistura.”

ASSANHADO QUARTETO*



>> Hoje (21/7)

Convidada: Thamires Cunha

Às 11h, no Parque Estrela Dalva. Av. Costa do Marfim, 400, Bairro Estrela Dalva

>> Domingo (28/7)

Convidada: Aline Gonçalves

Às 15h, no Parque Marcos Massoni. Rua Deputado Bernardino Sena Figueiredo, 1.022, Cidade Nova

>> 10 de agosto

Convidada: Débora Costa

Às 14h, no Parque Municipal Américo Renné Giannetti. Av. Afonso Pena, 1.377, Centro



>> 11 de agosto

Convidado: Caetano Brasil

Às 11h, no Parque Lagoa do Nado. Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904, Itapoã



* Lançamento do disco “Jararaca”. Todos os shows têm entrada franca