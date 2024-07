SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kevelin Gomes, pivô do término de Iza e Yuri Lima, concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular (Record) e será exibida no próximo domingo (14/7).





Kevelin contou para a repórter Fabiana Oliveira como tem lidado com a situação. "Estou aproveitando o momento", disse. "Não considero traição. Não sou culpada."





Grávida de seis meses, Iza disse ter descoberto que estava sendo traída por Yuri. "Ele mantinha conversas com uma pessoa que ele já tinha ficado antes, nunca parou de conversar com ela e vocês vão conhecê-la porque ela quer muito ser conhecida. Conversas em altos níveis e, pra mim, isso já é uma alta quebra de confiança."





Pronunciamento





Na quinta-feira (11/7), Kevelin falou pela primeira vez sobre o relacionamento com o jogador de futebol. Ela enviou um vídeo para o Balanço Geral (RecordTV).





A criadora de conteúdo adulto afirmou que não negociou nem recebeu nenhum valor pela divulgação das conversas com Yuri. "Eu compartilhei (as mensagens) com pessoas da minha confiança, do meu convívio, como qualquer outra pessoa faria. Eu jamais esperaria que essa pessoa agisse de má-fé comigo. [...] Não recebi nada, nenhuma transação bancária, não houve nenhuma negociação da minha parte. [...] As pessoas merecem a verdade."





Kevelin diz que não se encontrou com o jogador de futebol desde que ele começou a se relacionar com Iza. "As fotos que estão rolando são antigas. Não teve encontro algum após o relacionamento, mas a gente manteve nossos contatos, nossas conversas, nossa intimidade, até porque trabalho com isso e só estava sendo recíproca com ele. Não houve nenhuma remuneração. Foi por vontade própria, interesse, reciprocidade, como dois adultos", afirmou.





Ela afirmou ainda que não procurou Yuri e não queria "ferir o relacionamento do casal". "Eu tô muito chateada com tudo isso. Eu nunca o procurei, nunca mandei mensagem. Sou uma pessoa livre, sou uma pessoa solteira, sou independente", finalizou.