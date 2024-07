SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Mike Heslin, das séries "Operação Lioness" e "The Influencers", morreu na terça-feira (2/07), aos 30 anos, anunciou seu marido nas redes sociais, nesta sexta (5/07). Ele teve um problema cardíaco e passou uma semana internado no hospital.





De acordo com a publicação de Scotty Dynamo, Heslin não tinha problemas de saúde e os médicos que o atenderam não conseguem explicar o que o levou a ter problemas cardíacos subitamente.





"Michael era brilhante, generoso, talentoso e um anjo da guarda da vida real. Ele me carregou, sozinho, por vários processos de um câncer. Ele era a primeira pessoa para quem qualquer um ligava para compartilhar boas notícias, e também era a pessoa perfeita para ligar caso precisassem de um ombro para confortar ou um conselho", escreveu Dynamo em suas redes.





"Ele realmente era o homem mais doce, carinhoso e amoroso do planeta, e trouxe o melhor de todos que tiveram o prazer de cruzar seu caminho. Ele levava a vida com tranquilidade e confiança, e transformava todos à sua volta na melhor versão de si mesmos."





Heslin também havia atuado nas séries "House Sitting", "I Love You... But I Lied" e "Younger", bem como nos filmes para a televisão "The Holiday Proposal Plan" e "Boy*Friends".