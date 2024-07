Davi Brito, campeão da última edição do Big Brother Brasil, se envolveu em uma nova polêmica, dessa vez com a Globo. Durante entrevista ao Alô Alô Bahia, o ex-participante revelou que a emissora estaria desenvolvendo um novo projeto para aproveitá-lo dentro do canal.





Entretanto, a emissora negou essa afirmação do ex-brother. Para o F5 da Folha de São Paulo, a Globo negou qualquer informação acerca de um projeto envolvendo o baiano. “Não há qualquer projeto artístico na Globo para o ex-BBB, muito menos para que ele tenha um programa só seu”, diz a reportagem.Devido ao contrato do BBB, a emissora manterá vínculos com Davi até o final do ano, com participações em programas e eventos da empresa, porém não há nenhum indicativo de que o baiano terá um programa para chamar de seu na Globo.





“A gente está pensando em um novo programa que vai sair aí na Globo, estamos criando estratégias aí, para poder trazer essa novidade, mas em breve estará aí. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. É segredo, não posso falar muita coisa não”, afirmou Davi.