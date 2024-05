A ex-participante do Big Brother Brasil 19, psicanalista e técnica de enfermagem Tereza Souza, foi às redes sociais na tarde desta quarta-feira (15/05), dividir com seus seguidores a luta que trava há cinco anos para tirar o filho Davi, de 37 anos, das drogas.

"Hoje eu corri para impedir meu filho de ir à boca de fumo comprar crack. Não sei mais o que eu faço para salvar a vida do meu filho. Estou vendo ele morrer", desabafou ela nos stories do Instagram.

Tereza, oitava eliminada do BBB 19, contou que quando entrou para o reality show desejava compartilhar daquele sonho com o filho que sempre fez a inscrição. Agora, tem outro grande sonho para seu menino: que ele abandone as drogas.

"Estou pedindo socorro para salvar meu filho. Faz cinco anos que David vem em um internamento atrás do outro. Todo o meu dinheiro foi gasto nas internações dele. A última internação foi na cota social, porque eu já tinha usado todo o dinheiro que tinha. Mas na cota social, ele tem que ir de livre e espontânea vontade. Só que David está num estágio em que ele tem que ser internado à força. Sendo assim, ele só pode ser internado no particular. Estou aqui pedindo se alguma clínica puder me ajudar ou alguém que tenha dinheiro para me ajudar", conta a ex-bbb em lágrima, nos stories.