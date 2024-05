As redes sociais foram agitadas por uma discussão entre o ex-BBB Nego Di e a cantora Flora Matos na tarde de terça-feira (7/5). Tudo começou com uma postagem polêmica da rapper sobre a situação no Rio Grande do Sul.

O embate teve início quando Flora Matos compartilhou uma mensagem sobre a mobilização das pessoas para ajudar o estado gaúcho diante dos desastres dos últimos dias. No entanto, sua declaração gerou controvérsia ao sugerir que sua contribuição se limitava a “ser não branca”.

A resposta de Nego Di não demorou e foi ofensiva. O comediante perdeu a paciência diante do comentário da cantora e acabou xingando Flora, tanto no X (antigo Twitter), quanto no Instagram.