Belo Horizonte deve receber 275 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida com o Novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. As obras serão na Ocupação Izidora, Região Norte de BH.

E, em Vespasiano, um grupo foi preso por sequestrar e torturar uma corretora de imóveis após uma emboscada.

Cinco mulheres, entre elas duas influenciadoras digitais, e três homens foram presos pelo crime de extorsão mediante sequestro.

Outra notícia relacionada a Minas que repercutiu hoje foi a publicação do edital para contratar empreiteira para a duplicação da BR-381.

A obra terá um custo de quase R$ 400 milhões, e o anúncio da empresa vencedora da licitação será feito em 2 de agosto.

Servidores da Educação protestam contra Zema

Professores e sindicalistas da Educação se reuniram em frente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta quarta-feira (8/5), em protesto contra o projeto de reajuste salarial do governador Romeu Zema (Novo). Os trabalhadores seguiram em protesto até a Avenida Olegário Maciel, na Região Centro Sul de BH.





Grupo suspeito de sonegar mais de R$ 1 bilhão

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais (Cira) flagrou, na manhã desta quarta-feira (8/5), uma operação que visa a desarticular esquema criminoso de sonegação de impostos no setor de indústria e comércio de carnes e subprodutos derivados do abate animal.





Síndrome respiratória: cidade decreta emergência

A cidade de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, decretou situação de emergência em saúde pública em decorrência do "aumento exponencial" de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).





Cidade Junina faz de BH destino turístico no São João

A organização do evento ‘Cidade Junina’, espera que os meses de junho e julho sejam de intensa movimentação em Belo Horizonte, com turistas em busca de experiências em festas típicas. Neste ano, o evento privado acontece de 08 de junho a 13 de julho, no Mirante Beagá.





Servidores da segurança mantêm embate com Zema

A oposição ao governo obstruiu a votação de dois projetos do Executivo que propõem alterações nas contribuição para os institutos de previdência dos servidores do Estado (Ipsemg) e dos servidores militares (IPSM). Nessa empreitada, os parlamentares contrários a Zema ganharam, mais uma vez, o apoio de nomes que representam as forças de segurança.





Mineira Gabi Martins fala sobre congelamento de óvulos

A cantora e ex-bbb Gabi Martins contou nas redes sociais sobre o sonho de ser mãe antes dos 30 anos, contudo, afirmou que não descarta a possibilidade de realizar o congelamento de óvulos. Saiba como funciona a alternativa e quando ela é indicada.