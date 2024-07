Wanessa Camargo expôs o incidente com seu carro em suas redes sociais e brincou com seu visual a caminho de uma gravação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Wanessa Camargo, de 41 anos, levou um susto e tanto na tarde desta quarta-feira (3/7): o carro que a levava para uma gravação no SBT pegou fogo no meio de uma autoestrada.

A cantora não sofreu ferimentos, mas ficou assustada com o episódio. "Quando a gente começou a sentir cheiro de queimado, eu pedi para parar o carro. Que desespero", explicou a filha mais velha de Zezé Di Camargo.





A cantora contou que nem pensou duas vezes na hora de descer correndo do automóvel e brincou com seu visual: "Olha a situação: eu de Dona Florinda no meio da estrada. O carro pegando fogo e eu gritei: 'para, para'. É muito perigoso e eu fiquei assustada".





Wanessa ainda refletiu que a situação poderia ter sido pior. "Deus é tão bom que o carro deu pane passando o pedágio, em um lugar que dá para a gente parar. Dois minutos antes, eu estava no meio do túnel. Como eu ia parar ali? No meio da autoestrada, sem acesso a nenhum lugar para parar o carro".





Por fim, a ex-BBB elogiou o funcionário que estava com ela no automóvel. Disse que ele foi ágil na hora de controlar o fogo. "Você foi rápido com o extintor e evitou o pior. O que faz um carro pegar fogo? Ele acabou de ir para uma revisão e voltou bom", lembrou.