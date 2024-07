O modelo turco Sarper Guven, famoso por participar do reality show “90 dias para casar”, virou alvo nas redes sociais após contar que já foi para a cama com mais de 2.500 mulheres. Após ver o marido ser chamado de promíscuo, a americana Shekinah Garner saiu em defesa do amado.





A modelo chamou as críticas de comportamento preconceituoso e disse que eles estavam fazendo “slut shaming” (forma de envergonhar uma pessoa por causa da sua vida sexual). Ao ser questionada pelo TMZ sobre como ela superou o passado do marido, ela pediu respeito. “Em primeiro lugar, acho que é terrível hoje em dia ser essencialmente uma pessoa que faz 'slut shaming', e é isso. Quando você julga alguém com base na contagem de parceiros [sexuais], sabe? Isso é tão humilhante. É tão errado. Ele é um homem adulto, não estava fazendo nada de errado. Eu acho que foi, você sabe, uma boa escolha? Mostrou muita integridade? Não, mas eu o amo e confio nele”, disse.









Depois, ela garantiu que as outras mulheres ficaram no passado de Sarper. Na entrevista, Shekinah ainda falou como anda a relação que se iniciou no reality. Ela admitiu que as coisas ficam “definitivamente difíceis” quando ela não está na Turquia com ele e que ela vai muito a Los Angeles, nos Estados Unidos, para ver a filha.





Ela ainda disse que a dinâmica exige maior esforço dos dois. “Quando estou aqui preciso de garantias constantes, falo com ele o tempo todo: 'O que você está fazendo, onde está você?', não quero me sentir assim, mas ao mesmo tempo preciso dessa segurança para que possamos construir a confiança. Você não pode simplesmente confiar em alguém da noite para o dia, você tem que merecer isso”, explicou.











Durante o “90 dias para casar”, Sarper contou à sua futura esposa que tem uma longa lista de parceiros sexuais. Em um cena, ele convidou Shekinah para dormir em sua cama, que estava em uma situação ruim. “Por favor, compre uma cama nova", disse em uma cena que viralizou.





No programa, Sarper 'defendeu' o colchão, dizendo que ele o tinha há 10 anos e que ele era muito confortável e que dormia bem nele. O casal participou da quinta temporada do reality, que foi exibida pela primeira vez em 2018.