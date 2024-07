Andrew Jury, ex-participante do reality show “Casamento às cegas”, da Netflix, na Nova Zelândia, morreu aos 33 anos. A morte foi confirmada pelo pai do rapaz, Ron Jury, a um jornal local, nessa segunda-feira (1º/7).

O jovem estava preso sob acusações de agressão, posse de armas e danos. A causa da morte não foi informada. Mas, segundo o New Zealand Hearald, a família temia pela saúde mental de Andrew, que estava abalada desde a prisão.





"Deveria ser um sinal de alerta quando Andy deixou de se comunicar com amigos e familiares", afirmou o pai em entrevista. O ex-”Casamento às cegas” ainda estaria sofrendo com o ambiente da cadeia. Segundo Ron, toda a família está muito triste e perplexa com o falecimento.





Andrew estava preso no Centro Correcional Mt Eden, na cidade de Auckland, Nova Zelândia, quando morreu. Ele estava há poucas horas de ser julgado em uma audiência no tribunal, quando foi encontrado desacordado. Uma equipe de emergência foi chamada para o resgate, mas, quando chegou ao local, o rapaz já estava morto.

Andrew Jury participou de “Casamento às cegas” em 2017, aos 26 anos. No programa, ele ficou noivo de Vicky Gleeson-Stokes, mas o relacionamento não foi para a frente. A mulher não era querida pelo público.





A dinâmica do reality é fazer homens e mulheres desconhecidos se apaixonarem sem se verem, apenas pela conversa. Só depois do pedido de casamento, o casal pode se ver pela primeira vez. Apesar do sucesso da atração, Andrew já havia feito diversas críticas ao programa.