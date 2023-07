Surpresas em episódio especial 'Casamento às Cegas: Brasil: O Reencontro'

677

O episódio também foi marcado pela emoção com a entrega do prêmio #WandecoDeOuro (foto: Divulgação/ Netflix)





Leia: 'Casamento às cegas' traz diversidade e expõe gordofobia No último domingo (2/7), o público do 'Casamento às Cegas: Brasil' teve a chance de acompanhar as atualizações sobre os casais do reality show da Netflix em um episódio especial repleto de surpresas e reviravoltas. Este evento marcou a primeira transmissão ao vivo da plataforma de streaming no Brasil. O episódio, apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo, começou com os anúncios sobre o status atual dos relacionamentos formados no programa. De cinco casais, apenas um, formado por Karen e Valmir, anunciou a separação.





A história de Karen e Valmir, no entanto, foi a mais surpreendente da noite. Karen compartilhou os motivos de sua separação, afirmando que se sentiu 'desrespeitada' por Valmir, o que levou ao fim do relacionamento. A revelação mais chocante veio quando Karen anunciou que estava agora em um relacionamento com Ítalo Antonelli, outro participante do programa. A surpresa culminou quando Ítalo fez um pedido de casamento a Karen ao vivo.









O episódio também foi marcado pela emoção com a entrega do prêmio #WandecoDeOuro, dedicado a um familiar que cativou o público durante a temporada. O prêmio foi entregue a Simone, mãe do participante Daniel.





Além dos casais da terceira temporada, o programa também abordou Thamara, ex-participante da segunda edição, que compartilhou sobre o término do relacionamento com Alisson. Thamara esclareceu nos stories do Instagram que o motivo do divórcio não foi uma traição, mas uma situação complicada relacionada à exposição do casal na mídia.