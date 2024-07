A cantora Pitty anunciou que teve que passar por uma cirurgia de emergência e vai passar 10 dias em recuperação. Em função disso, três shows foram cancelados, incluindo uma apresentação que faria no sábado (6/7), no Festival Rock Uai, em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.







“Por recomendação médica, Pitty precisou se submeter a uma pequena cirurgia de emergência e ficará em recuperação por 10 dias, o que a impossibilitará de realizar os shows dos dias 04/07 em Volta Redonda/RJ, 05/07 em Sorocaba/SP e 06/07 em Divinópolis/MG. As produtoras dos eventos informarão oportunamente ao público as eventuais novas datas desses shows. Lamentamos os cancelamentos e os transtornos, e seguimos acompanhando a recuperação da artista para que seu retorno aos palcos aconteça o mais brevemente possível”, diz o comunicado compartilhado no perfil da cantora.







A equipe da artista não informou qual procedimento foi realizado. O Rock Uai divulgou uma nota lamentando a falta da cantora e informou que a apresentação será substituída pela banda Detonautas, para fechar o line-up do festival.







"O Rock Uai lamenta os cancelamentos e transtornos e segue torcendo pela recuperação da artista para que seu retorno aos palcos aconteça o mais brevemente possível. Mantendo o compromisso com o nosso público, convidamos a Banda Detonautas para completar o nosso time e fazer um show gigante em Divinópolis. Pedimos a compreensão do público e reiteramos que a programação do evento ocorre normalmente com Marcelo Falcão, CPM 22, Detonautas, Wilson Sideral e Arthur Rodrigues", diz o texto.







A cantora de “Equalize” e “Admirável Chip Novo” deve retornar aos palcos apenas na semana que vem. A agenda da artista inclui um show em Goiânia na sexta-feira (12/7) e no Festival de Inverno, no Rio de Janeiro, no sábado (13/7).