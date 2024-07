SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe desafia a trazer sua mente um pouco mais para o momento presente. Você está pensando alto, mas também pode estar idealizando demais. Questões desafiadoras e objetivas do tempo presente, pontos de vista, contato com irmãos parentes ou vizinhos podem ser agora este ponto que lhe relembra que é preciso sonhar, mas com realismo. Evite discussões desnecessárias com as pessoas, em especial com pontos de vista diferentes do seu.





Posicionamentos alternativos

Mercúrio em Leão faz oposição a Plutão em Aquário. Aqui devemos ter cautela nas comunicações, já que nossa mente e pontos de vista são confrontados por visões alternativas e talvez radicalmente opostas às nossas próprias. Busque ter abertura e flexibilidade, evitando o orgulho intelectual ou rigidez de pontos de vista. Algumas questões desafiadoras nas relações precisam ser verbalizadas, mas lembre-se de respeitar o semelhante, ponderando mais friamente. Tópicos mais ocultos, tabus e temas de sexualidade podem estar na pauta.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique