Posicionamentos alternativos

Mercúrio em Leão faz oposição a Plutão em Aquário. Aqui devemos ter cautela nas comunicações, já que nossa mente e pontos de vista são confrontados por visões alternativas e talvez radicalmente opostas às nossas próprias. Busque ter abertura e flexibilidade, evitando o orgulho intelectual ou rigidez de pontos de vista. Algumas questões desafiadoras nas relações precisam ser verbalizadas, mas lembre-se de respeitar o semelhante, ponderando mais friamente. Tópicos mais ocultos, tabus e temas de sexualidade podem estar na pauta.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe desafia a expressar a si mesmo, mas estando aberto a ouvir os semelhantes, mesmo quando tenham pontos de vista muito diferentes dos seus. Evite comprar brigas e discussões cegas com grupos, amigos ou na internet. Use desta energia para dialogar quando haja espaço para tal. Mas lembre-se que deve estar verdadeiramente flexível e aberto a ponderar quaisquer assuntos com objetividade.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe desafia na forma como expressa suas emoções. Ideias familiares, da infância ou do seu campo subjetivo tendem a se expressar, mas isso pode ir de choque contra figuras de autoridade, pais (os seus ou a forma como lida com seus filhos), trabalho e afins. Busque reavaliar suas ideias sem reatividade; alguns limites podem ser necessários para que você pondere com mais clareza.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra em oposição a Plutão. O dia de hoje lhe desafia em seus posicionamentos, ideias e padrões mentais. Novas ideias e questões intuitivas podem lhe desafiar a sair de uma dureza mental e inflexibilidade; evite achar que sabe tudo, mas saiba ponderar. Também pode ser desafiado por ideias religiosas ou pontos de vista enrijecidos. Saiba a hora de falar e a hora de deixar ir quando não houver diálogo real.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe desafia na expressão de seus valores perante os outros. Sua mente está voltada para seu senso de valor próprio e pertencimento; todavia, a partilha e aprofundamento com os outros lhe desafia a sair dessa zona de conforto. Busque a medida certa e equilibrada entre se valorizar e saber partilhar. Também atenção para não se deixar prejudicar por excessos alheios.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe desafia em seus pontos de vista: Mercúrio está no seu signo (solar ou ascendente) e lhe faz muito conectado com as próprias ideias. Todavia, a oposição a Plutão traz possíveis confrontos com os pontos de vista alheios e que podem ser bem diferentes dos seus. Evite discussões acirradas, saiba ser flexível e também saiba os limites da interação.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra em oposição a Plutão. O dia de hoje lhe desafia a sair do mundo do sutil para confrontar questões diversas exigidas pela realidade. Se idealizou muito seu trabalho, rotinas, saúde ou vida material, hoje pode ter de lidar com aspectos mais difíceis disso tudo, mas deve evitar querer que tudo seja feito só de uma forma ou do seu jeito. Busque ponderar, analisar e reciclar algumas ideias para ter real funcionalidade e produção.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe desafia a se posicionar de forma diferente dos outros. Pode ter concordado muito com amigos e grupos, mas algo mais profundo em si mesmo está emergindo e lhe pedindo que expresse sua real essência. Mas, de qualquer forma, evite combates acirrados. Seu papel não é convencer o outro, mas ser fiel à sua própria essência e posicionamento.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Plutão, seu regente, faz oposição a Mercúrio. O dia de hoje lhe desafia a quebrar algumas ideias e parâmetros rígidos quanto ao que idealizou para sua vida profissional e adulta. Questões emocionais profundas estão questionando tais ideias e lhe pedem flexibilidade para se reinventar, caso necessário. Evite fala agressiva ou obstinada com pessoas do meio familiar.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe desafia a trazer sua mente um pouco mais para o momento presente. Você está pensando alto, mas também pode estar idealizando demais. Questões desafiadoras e objetivas do tempo presente, pontos de vista, contato com irmãos parentes ou vizinhos podem ser agora este ponto que lhe relembra que é preciso sonhar, mas com realismo. Evite discussões desnecessárias com as pessoas, em especial com pontos de vista diferentes do seu.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe desafia a ter mais fidelidade ao seu senso de valor próprio perante os outros. Por mais que queira ser prestativo e solícito, não passe por cima de si mesmo. Questões materiais e financeiras podem lhe pedir que faça mudanças, em especial caso isso inclua bancar as regalias de outras pessoas. Evite discussões desnecessárias e se permita a reciclagem de ideias favorecida neste momento.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe desafia na comunicação com os outros. Plutão no seu signo (solar ou ascendente) está lhe trazendo profundas transformações pessoais e isso pode impactar na forma como se relaciona. Pode ser que o outro esteja muito obstinado ou talvez você esteja dessa forma. Seja como for, dialogue como for possível, mas evite rigidez e brigas inúteis. Busque reavaliar ideias sobre relação e a forma como aborda o outro.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe desafia na mudança de mentalidade quanto ao mundo material, trabalho, rotinas e/ou saúde. Questões psíquicas e subconscientes estão sendo trabalhadas e lhe pedem que mude a forma como encara a vida material; se permita a reinvenção do que for preciso. Evite discussões com colegas de trabalho ou despejar agressividade nas coisas materiais. Deve buscar escutar as mudanças internas para aí sim partir pro lado prático.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique