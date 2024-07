VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra em oposição a Plutão. O dia de hoje lhe desafia a sair do mundo do sutil para confrontar questões diversas exigidas pela realidade. Se idealizou muito seu trabalho, rotinas, saúde ou vida material, hoje pode ter de lidar com aspectos mais difíceis disso tudo, mas deve evitar querer que tudo seja feito só de uma forma ou do seu jeito. Busque ponderar, analisar e reciclar algumas ideias para ter real funcionalidade e produção.





Leia também o horóscopo para os outros signos

Posicionamentos alternativos

Mercúrio em Leão faz oposição a Plutão em Aquário. Aqui devemos ter cautela nas comunicações, já que nossa mente e pontos de vista são confrontados por visões alternativas e talvez radicalmente opostas às nossas próprias. Busque ter abertura e flexibilidade, evitando o orgulho intelectual ou rigidez de pontos de vista. Algumas questões desafiadoras nas relações precisam ser verbalizadas, mas lembre-se de respeitar o semelhante, ponderando mais friamente. Tópicos mais ocultos, tabus e temas de sexualidade podem estar na pauta.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique