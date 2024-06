"Já estou ótima e com a vida 'normal'", disse a apresentadora em suas redes sociais

A influenciadora Maya Massafera comemorou nesta quinta (27/6) o sucesso da sua cirurgia de feminilização vocal nas redes sociais. O procedimento já tinha sido realizado há três meses, mas, segundo ela, "não deu certo".

"Graças a Deus acabou esse drama! Na segunda-feira eu refiz a cirurgia da voz aqui em SP. Já estou ótima e com a vida 'normal'", escreveu nos stories do Instagram.





Massafera, que não tinha revelado sua nova voz desde o anúncio da sua transição em maio, disse que os "ansiosos" e "curiosos" terão que esperar mais três meses para conferir o resultado do procedimento. "Vamos fazer tudo como o médico falou... Alguns dias sem falar e depois o mínimo possível e muita fono!"



A cirurgia, chamada de "glotoplastia" consiste em um remodelamento das cordas vocais. Como o procedimento as torna mais curtas, as cordas vibram um maior número de vezes e tornam a voz mais aguda.

A apresentadora revelou que, no início do processo de transição de gênero, sofria de disforia de algumas partes do seu corpo, incluindo sua voz.

"Hoje, ainda tenho meus momentos 'ruins' porém estou mais segura e realizada. [...] Pedi para o médico fazer na medida do que fosse possível sem eu correr nenhum risco. Que se a voz ficasse parecida do que era antes, não tinha importância. Agora é esperar 3 meses e beijinhos, corações e mímicas", concluiu a influenciadora.

