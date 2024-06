O ator chileno Álex Andrés Araya foi encontrado morto, em Medelín, na Colômbia, após marcar um encontro com duas mulheres que conheceu no aplicativo de namoro. As informações são do jornal La Tercera.





O corpo do ator, segundo autoridades locais, foi encontrado no dia 7 de junho por uma faxineira. Ele não tinha sinais de violência.





Eduardo, irmão de Araya, disse ao La Tercera que o ator saiu na noite anterior com mulheres que conheceu no aplicativo. As investigações também apontam que ele chegou em casa por volta das 23h30. As mulheres deixaram o apartamento duas horas depois com duas malas pequenas.

Cartões de crédito e o celular do artista, usado para pedir carro de aplicativo e comprar joias, foram roubados pelas mulheres.





A família de Álex acredita que ele foi vítima do “burundanga”, droga que pode “deixar a vítima inconsciente por até 24 horas ou mais”. Se ingerida em doses maiores, pode causar “insuficiência respiratória e morte”, segundo informações de um alerta de viagem do Departamento de Estado dos EUA.