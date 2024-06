TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Há agora um senso de segurança emocional na carreira, imagem pública e deveres no mundo, tudo isso de forma comunicativa e inovadora. Todavia, você é chamado a transformar tudo isso profundamente. Busque entender se certas estruturações são condizentes com sua essência. Pode existir um senso interno de querer agradar que deve ser questionado. Aprofundamento emocional em como se autorizar e ser dono da própria vida.





Transformando emoções

A Lua entra no signo de Aquário, trazendo um tanto mais de senso gregário e comunitário, assim como necessidade de se analisar as emoções com mais frieza e racionalidade. Todavia, a conjunção a Plutão traz a necessidade de se transformar profundamente este senso de pertencimento e coletividade, assim como transformar as próprias emoções.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique